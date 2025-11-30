Crime News: भागलपुर में दारोगा के पिता ने की आत्महत्या, सीवान में फायर बिग्रेड के जवान ने लगाई फांसी

Bihar Crime News: बिहार के कई जिलों से खुदकुशी की खबरें सामने आई हैं. भागलपुर में एक अधेड़ युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला. प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला नजर आ रहा है. घटना मोजाहिदपुर थाना इलाके के दाल मिल रोड की है. बताया जा रहा है कि बुजुर्ग ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है. पड़ोसियों को इसकी जानकारी तब लगी, जब कमरे से बदबू आई. इसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया. पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर देखा तो घर का मुख्य दरवाजा और कमरे का दरवाजा था अंदर से बंद था. पुलिस ने गैस कटर की मदद से दरवाजा तोड़ा तो अंदर दारोगा के पिता निरंजन मंडल का शव लटका हुआ था. जानकारी के मुताबिक, मृतक निरंजन का बेटा सुमन बिहार पुलिस में दारोगा है और इस वक्त आरा में पोस्टेड है.

बताया जा रहा है कि मृतक का पूरा परिवार एक शादी-समारोह में शामिल होने के लिए गोड्डा गया हुआ था. इधर निरंजन मंडल ने खुद को फांसी लगा ली. बताया जा रहा कि मृतक मानसिक रूप से परेशान था, इसीलिए उसने शादी में जाने से भी इनकार कर दिया था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है और फोरेंसिक टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य एकत्र किए. उधर सीवान में अग्निशमन विभाग के एक सिपाही का फंदे से लटका हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई. मृतक सिपाही की पहचान मुंडेल कुमार के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि दरौंदा थाना में फायरब्रिगेड के सिपाही के रूप में कार्यरत मुंडेल कुमार थाने से कुछ कदम की दूरी पर ही किराए के मकान में रहता था. उसी घर में उसका शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला. घटना की सूचना मिलते ही महाराजगंज एसडीपीओ अमन और एफएसएल टीम घटनास्थल पर पहुंची और मृतक के मोबाइल फोन सहित अन्य सामानों को नमूना जांच के लिए सील कर लिया. कांस्टेबल ने फांसी लगाया है या कोई अन्य कारण है, सभी एंगल से पुलिस मामले की छांनबीन शुरू कर दी है.

उधर बेगूसराय के लोहिया नगर थाना क्षेत्र स्थित बाजार समिति के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे मजदूर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. मृतक की पहचान सहरसा जिले के रहने वाले राजीव कुमार सिंह के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक के परिजनों का आरोप है कि पैसे की लेनदेन को लेकर ही उसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई है. परिजनों के अनुसार राजीव पिछले 5 महीनों से अपने मजदूरों के साथ इसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था और लगातार ठेकेदार से बकाया राशि की मांग कर रहा था. लेकिन ठेकेदार पैसे देने से बचता रहा, जिससे राजीव काफी परेशान रहता था. परिजनों का कहना है कि बकाया भुगतान को लेकर हुए विवाद में राजीव कुमार सिंह की गला दबाकर हत्या की गई. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.