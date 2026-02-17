Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3113147
Zee Bihar JharkhandBH Siwan

Bihar Board 10th Exam: सीवान में 'मुन्ना भाई' स्टाइल में फर्जीवाड़ा! लड़के की जगह परीक्षा देने पहुंची युवती को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Bihar Board 10th Exam: सीवान में मैट्रिक परीक्षा के दौरान एक युवती लड़के की जगह फर्जी अभ्यर्थी बन पहुंची थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र का है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 17, 2026, 07:33 PM IST

Trending Photos

Bihar Board 10th Exam: सीवान में 'मुन्ना भाई' स्टाइल में फर्जीवाड़ा! लड़के की जगह परीक्षा देने पहुंची युवती को पुलिस ने किया गिरफ्तार
Bihar Board 10th Exam: सीवान में 'मुन्ना भाई' स्टाइल में फर्जीवाड़ा! लड़के की जगह परीक्षा देने पहुंची युवती को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Bihar Board 10th Exam: सीवान में मैट्रिक परीक्षा के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद परीक्षा केंद्र पर फर्जीवाड़े के मामले में एक युवती को गिरफ्तार किया गया है. युवती एक लड़के की जगह फर्जी अभ्यर्थी बन कर लड़के के ही वेश-भूषा में परीक्षा केंद्र पर पहुंची हुई थी, जिसे बसंतपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र के समरदह राजकीय मध्य विद्यालय का है. गिरफ्तार युवती पूजा कुमारी सीवान के जिरादेई की रहने वाली है.

लड़के के वेश में परीक्षा देने पहुंची युवती
बताया जा रहा है कि एक लड़के की जगह परीक्षा देने के लिए लड़के के वेश में परीक्षा देने पहुंची हुई थी. इसी दौरान शक के आधार पर उसकी जांच की गई. जांच में पाया गया कि युवती फर्जी तरीके से दूसरे लड़के की जगह पर परीक्षा देने पहुंची हुई थी. इसकी सूचना केंद्राधीक्षक ने बसंतपुर थाना को दी, जिसके बाद बसंतपुर पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया और थाने लेकर चली गई. फिलहाल पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.

यह भी पढ़ें: बिहार में गन्ना यंत्रों पर 60% सब्सिडी: 324 किसानों को परमिट जारी, 24 फरवरी मौका

Add Zee News as a Preferred Source

वही, सीतामढ़ी में मैट्रिक परीक्षा के दौरान अलग-अलग नजारा देखने को मिला. शहर के लक्ष्मी किशोरी उच्च महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर उस वक्त अफरा-तफरी की स्थिति बन गई, जब देर से पहुंचे कई परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई. केंद्र प्रवेश द्वार बंद होने के बाद कुछ छात्राएं बाहर ही रह गई. परीक्षा में शामिल होने के लिए कई छात्राओं ने तकरीबन 15 फीट ऊंची प्रवेश द्वार को फांद कर केंद्र परिसर में चली गई. हालांकि परीक्षा नियमों के मुताबिक, निर्धारित समय के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं होती है, लेकिन इस घटना ने अभिभावकों और आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना दिया है.

रिपोर्ट: अमित सिंह

TAGS

Bihar Board 10th Examsiwan news

Trending news

Bihar Board 10th Exam
सीवान में 'मुन्ना भाई' स्टाइल में फर्जीवाड़ा! लड़के की जगह परीक्षा देने पहुंची युवती
Patna NEET Student Death Case
NEET Student Death Case: गुमटी से छात्रा के भाई का मोबाइल बरामद, CBI ने की पूछताछ
Bihar Sugarcane Farmers
बिहार में गन्ना यंत्रों पर 60% सब्सिडी: 324 किसानों को परमिट जारी, 24 फरवरी मौका
Bihar Police
बिहार के पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत, अब IG और DIG मंजूर कर सकेंगे दैनिक विराम भत्ता
Madhepura news
'हम जिंदा हैं...', मधेपुरा में सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित हुए वृद्धा पेंशन धारक
Bihar Liquor Ban Law Review
बिहार में शराबबंदी पर आर-पार! सत्तापक्ष के ही विधायक ने खोल दिया मोर्चा
Darbhanga News
दरभंगा में क्रिकेट का रोमांच खूनी खेल में बदला, मामूली विवाद में चाकू से हमला
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर: अहियापुर में महिला को कार से उतारकर मारी गोली, वैशाली के पड़ोसी पर आरोप
Bihar Board 10th Exam
बोर्ड परीक्षाः पहले ही दिन कई जिलों में हंगामा, कहीं 2 मिनट देरी पर छूटा पेपर
Muzaffarpur News
साइबर अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग, ASI को लगी गोली, बदमाश भी ढेर