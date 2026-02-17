Bihar Board 10th Exam: सीवान में 'मुन्ना भाई' स्टाइल में फर्जीवाड़ा! लड़के की जगह परीक्षा देने पहुंची युवती को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Bihar Board 10th Exam: सीवान में मैट्रिक परीक्षा के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद परीक्षा केंद्र पर फर्जीवाड़े के मामले में एक युवती को गिरफ्तार किया गया है. युवती एक लड़के की जगह फर्जी अभ्यर्थी बन कर लड़के के ही वेश-भूषा में परीक्षा केंद्र पर पहुंची हुई थी, जिसे बसंतपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र के समरदह राजकीय मध्य विद्यालय का है. गिरफ्तार युवती पूजा कुमारी सीवान के जिरादेई की रहने वाली है.

लड़के के वेश में परीक्षा देने पहुंची युवती

बताया जा रहा है कि एक लड़के की जगह परीक्षा देने के लिए लड़के के वेश में परीक्षा देने पहुंची हुई थी. इसी दौरान शक के आधार पर उसकी जांच की गई. जांच में पाया गया कि युवती फर्जी तरीके से दूसरे लड़के की जगह पर परीक्षा देने पहुंची हुई थी. इसकी सूचना केंद्राधीक्षक ने बसंतपुर थाना को दी, जिसके बाद बसंतपुर पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया और थाने लेकर चली गई. फिलहाल पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.

यह भी पढ़ें: बिहार में गन्ना यंत्रों पर 60% सब्सिडी: 324 किसानों को परमिट जारी, 24 फरवरी मौका

Add Zee News as a Preferred Source

वही, सीतामढ़ी में मैट्रिक परीक्षा के दौरान अलग-अलग नजारा देखने को मिला. शहर के लक्ष्मी किशोरी उच्च महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर उस वक्त अफरा-तफरी की स्थिति बन गई, जब देर से पहुंचे कई परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई. केंद्र प्रवेश द्वार बंद होने के बाद कुछ छात्राएं बाहर ही रह गई. परीक्षा में शामिल होने के लिए कई छात्राओं ने तकरीबन 15 फीट ऊंची प्रवेश द्वार को फांद कर केंद्र परिसर में चली गई. हालांकि परीक्षा नियमों के मुताबिक, निर्धारित समय के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं होती है, लेकिन इस घटना ने अभिभावकों और आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना दिया है.

रिपोर्ट: अमित सिंह