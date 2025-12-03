Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3028008
Zee Bihar JharkhandBH Siwan

अपराधियों के हौसले बुलंद! सीवान में दिनदहाड़े मुखिया राधा साह की गोली मारकर हत्या

Siwan Crime News: सीवान में अपराधियों ने रघुनाथपुर के गोपी पत्तियांव पंचायत के मुखिया राधा साह की गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 03, 2025, 09:28 PM IST

Trending Photos

अपराधियों के हौसले बुलंद! सीवान में दिनदहाड़े मुखिया राधा साह की गोली मारकर हत्या
अपराधियों के हौसले बुलंद! सीवान में दिनदहाड़े मुखिया राधा साह की गोली मारकर हत्या

Siwan Crime News: सीवान में अपराध की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है. अभी कुछ दिन पहले ही रघुनाथपुर में एक ज्वेलरी की दुकान में लूट की वारदात सामने आई थी. वही अब बेखौफ अपराधियों ने मुखिया राधा साह की गोली मारकर हत्या कर दी है. इस वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई. अपराधी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए. आक्रोशित लोग शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: स्कार्पियो और सीएनजी अर्टिगा के बीच भीषण टक्कर, देखते ही देखते आग का गोला बनी कार

पूरी घटना रघुनाथपुर के फुलवरिया मोड़ के समीप की है. मृतक राधा साह रघुनाथपुर के गोपी पत्तियांव पंचायत के मुखिया थे. बताया जा रहा है कि मुखिया राधा साह घर ही जाने वाले थे, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें घेर लिया. इसके बाद उन्हें गोली मारकर मौके से फरार हो गए. गोली लगने के बाद मुखिया खून से लथपथ हो कर जमीन पर गिर पड़े. स्थानीय लोगों ने खून से लथपथ देख उन्हें रघुनाथपुर रेफरल अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि अपराधियों ने मुखिया राधा साह की हत्या किस वजह से की है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. वहीं, इस हत्या के बाद इलाके में तनाव और लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

रिपोर्ट: अमित सिंह

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar NewsRaghunathpur News

Trending news

Nalanda News
स्कार्पियो और सीएनजी अर्टिगा के बीच भीषण टक्कर, देखते ही देखते आग का गोला बनी कार
Bhojpuri Song New Release
'फुलल-फुलल गाल गुलगुल्ला लागेला', प्रमोद प्रेमी ने ये क्या गा दिया, हो रही तारीफ
India Nepal Raxaul border
आखिरकार 100 लड़कियां कहां गायब हो गईं, कही लव ट्रैप के जाल में तो नहीं फंस गईं?
Bihar News
पूर्वी चंपारण के गौरव को लगे चार चांद, डीएम-डीईओ को शिक्षा मंत्री ने दिया सम्मान
Bihar News
अंडे से लेकर दूध तक… बिहार कैसे बना देश का उभरता हुआ फूड हब? यहां जानें
Aashiqui Superstar
जिनकी फिल्मों के गाने गुनगुनाते लोग जवान हुए, वो शादियों में गा रहे गाना
Jharkhand news
रामगढ़ में 962 अभ्यर्थी रिक्रूट्स ने ली देश सेवा की शपथ, माता-पिता को दिया गया सम्मान
Bhojpuri New Song Release
'ओहिला रात-भर जागल रहे', इस गाने के लिरिक्स ने फैंस को बनाया अपना दिवाना
History of Bulldozer
खेती किसानी के लिए बनाया गया था बुलडोजर, आजकल मचा रहा तोड़फोड़
patna pmch
अस्पताल बना अखाड़ा, जूनियर डॉक्टरों पर परिजनों से मारपीट और बंधक बनाने का आरोप