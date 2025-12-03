अपराधियों के हौसले बुलंद! सीवान में दिनदहाड़े मुखिया राधा साह की गोली मारकर हत्या

Siwan Crime News: सीवान में अपराधियों ने रघुनाथपुर के गोपी पत्तियांव पंचायत के मुखिया राधा साह की गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है.
Siwan Crime News: सीवान में अपराध की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है. अभी कुछ दिन पहले ही रघुनाथपुर में एक ज्वेलरी की दुकान में लूट की वारदात सामने आई थी. वही अब बेखौफ अपराधियों ने मुखिया राधा साह की गोली मारकर हत्या कर दी है. इस वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई. अपराधी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए. आक्रोशित लोग शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं.
पूरी घटना रघुनाथपुर के फुलवरिया मोड़ के समीप की है. मृतक राधा साह रघुनाथपुर के गोपी पत्तियांव पंचायत के मुखिया थे. बताया जा रहा है कि मुखिया राधा साह घर ही जाने वाले थे, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें घेर लिया. इसके बाद उन्हें गोली मारकर मौके से फरार हो गए. गोली लगने के बाद मुखिया खून से लथपथ हो कर जमीन पर गिर पड़े. स्थानीय लोगों ने खून से लथपथ देख उन्हें रघुनाथपुर रेफरल अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
बता दें कि अपराधियों ने मुखिया राधा साह की हत्या किस वजह से की है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. वहीं, इस हत्या के बाद इलाके में तनाव और लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
रिपोर्ट: अमित सिंह