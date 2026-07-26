/बिहार हिंसा: सिवान में फिर बहाल हुई इंटरनेट सेवा, खुले बाजार... DM-SP ने निकाला फ्लैग मार्च

उपद्रवियों की पहचान कर रही पुलिस

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. पुलिस CCTV फुटेज और वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी हुई है. बता दें कि शनिवार (25 जुलाई, 2026) को बिहार बंद के दौरान सिवान में प्रदर्शन हिंसक हो गया था. शहर के मुख्य इलाकों में पथराव और हंगामे की घटनाएं सामने आई थीं. इस हिंसा में सिवान एसपी सहित 35 से ज्यादा पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए थे. तीन प्रदर्शनकारी गोली लगने से घायल हुए थे, जिनका इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद रविवार (26 जुलाई, 2026) को जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में दिखा. डीएम विवेक रंजन मैत्रेय और एसपी पूरन कुमार झा ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला. इस दौरान लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई.