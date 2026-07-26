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बिहार हिंसा: सिवान में फिर बहाल हुई इंटरनेट सेवा, खुले बाजार... DM-SP ने निकाला फ्लैग मार्च

Siwan Violence: सिवान में विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. अब तक करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है.

Written ByAMIT SINGH Edited ByRanjana Dubey
Published: Jul 26, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:47 PM IST
बिहार हिंसा: सिवान में फिर बहाल हुई इंटरनेट सेवा, खुले बाजार... DM-SP ने निकाला फ्लैग मार्च
Image Credit: बिहार हिंसा: सिवान में फिर बहाल हुई इंटरनेट सेवा, खुले बाजार (जी मीडिया)

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AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

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