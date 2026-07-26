/बिहार हिंसा: सिवान में फिर बहाल हुई इंटरनेट सेवा, खुले बाजार... DM-SP ने निकाला फ्लैग मार्च

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सिवान में बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा के बाद अब हालात पूरी तरह सामान्य हैं. जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. खुद DM विवेक रंजन मैत्रेय और SP पूरन कुमार झा ने शहर की सड़कों पर फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया. प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 100 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है. करीब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. उपद्रव के दौरान हिरासत में लिए गए 61 लोगों को सुरक्षा कारणों से सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है. सुरक्षा कारणों से कल शाम के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन आज शाम इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है.
उपद्रवियों की पहचान कर रही पुलिस
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. पुलिस CCTV फुटेज और वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी हुई है. बता दें कि शनिवार (25 जुलाई, 2026) को बिहार बंद के दौरान सिवान में प्रदर्शन हिंसक हो गया था. शहर के मुख्य इलाकों में पथराव और हंगामे की घटनाएं सामने आई थीं. इस हिंसा में सिवान एसपी सहित 35 से ज्यादा पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए थे. तीन प्रदर्शनकारी गोली लगने से घायल हुए थे, जिनका इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद रविवार (26 जुलाई, 2026) को जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में दिखा. डीएम विवेक रंजन मैत्रेय और एसपी पूरन कुमार झा ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला. इस दौरान लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई.
अराजकता फैलाने वालों पर होगा एक्शन
शहर के सभी प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर स्टैटिक फोर्स की तैनाती की गई है. डीएम और एसपी ने खुद विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके. वहीं, हिंसा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है. आज सिवान में बाजार पूरी तरह खुले रहे, यातायात भी सामान्य रहा और लोगों की दिनचर्या पटरी पर लौटती नजर आई. प्रशासन का कहना है कि जिले में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.