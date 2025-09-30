Advertisement
सीवान में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने कबाड़ी दुकान से बरामद किए 240 से अधिक बाइक पार्ट्स

सीवान जिले के गोरेयाकोठी पुलिस ने एक संगठित बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने महाराजगंज थाना क्षेत्र के आकाशी बाजार स्थित कबाड़ी दुकान पर छापेमारी कर चोरी की लगभग 240 बाइक के पार्ट्स, 8 बाइक और अन्य सामान बरामद किए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 30, 2025, 03:44 PM IST

सीवान में बाइक चोरी का सबसे बड़ा खुलासा
सीवान जिले में बाइक चोरी के मामलों का सिलसिला लंबे समय से चल रहा था. रविवार को गोरेयाकोठी पुलिस ने एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता हासिल की. पुलिस ने महाराजगंज थाना क्षेत्र के आकाशी बाजार स्थित एक कबाड़ी दुकान पर छापेमारी कर चोरी की करीब 240 से अधिक बाइक के पार्ट्स बरामद किए. इसके साथ ही 8 बाइक, सैकड़ों नंबर प्लेट, इंजन, चेसिस नंबर वाले पुर्जे और बाइक काटने वाली पंचिंग मशीन भी जब्त की गई.

जानकारी के मुताबिक, गोरेयाकोठी थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक सवार को पकड़ा. आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन थानाध्यक्ष मनीष कुमार और उनकी टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया. जांच में पता चला कि बाइक लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र से एक दिन पहले चोरी की गई थी. सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी की तस्वीर कैद मिली, जिससे उसकी पहचान पक्की हो गई.

पुलिस की सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने कबूल किया कि वह चोरी की बाइकें महाराजगंज थाना क्षेत्र के आकाशी बाजार स्थित वहाब खान की दुकान पर ले जाकर बेचता था. वहां बाइकें काटकर उनके इंजन, चेसिस और नंबर प्लेट अलग-अलग पुर्जों के रूप में बेच दिए जाते थे. यह सुनकर पुलिस ने तुरंत गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की योजना बनाई.

छापेमारी के दौरान कबाड़ी दुकान का मालिक वहाब खान पुलिस को देखते ही फरार हो गया. हालांकि, दुकान का स्टाफ मिस्री उर्फ बबलू खान को पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि गिरोह अब तक लगभग 240 से अधिक चोरी की बाइकें काटकर बेच चुका है. दुकान से सैकड़ों नंबर प्लेट, इंजन और चेसिस नंबर वाले पुर्जे बरामद हुए, जिससे साफ हो गया कि यह एक बड़ा संगठित गिरोह था.

दुकान से जब्त बाइक पार्ट्स और पंचिंग मशीन से साफ पता चलता है कि चोरी की बाइकें पहचान छुपाने के लिए काटकर बेची जाती थीं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है. फरार आरोपी वहाब खान की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है. वहीं गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी हैं.

एसपी ने इस पूरी कार्रवाई को जिले की अब तक की सबसे बड़ी बाइक चोरी का खुलासा करार दिया है. उनका कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और सिवान के कई इलाकों में बाइक चोरी कर उन्हें पुर्जों में बदलकर बाजार में बेच रहा था. इस कार्रवाई ने न केवल पुलिस की सतर्कता को साबित किया है, बल्कि जिले में सक्रिय अपराधियों के नेटवर्क को भी उजागर कर दिया है.

इनपुट- सोहन प्रमाणिक

शेखपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तीन देसी कट्टों के साथ एक कुख्यात अपराधी को धरा

siwan news

