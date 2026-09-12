/सिवान में मौनिया बाबा मेले के दौरान बवाल: बीजेपी सांसद सिग्रीवाल के एस्कॉर्ट गाड़ी पर हमला, 3 गिरफ्तार, 150 पर FIR

राज्य चुनें
सिवान के महाराजगंज में आयोजित मौनिया बाबा मेले के दौरान बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के एस्कॉर्ट वाहन में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया. इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. वहीं, मेले में डीजे और ऑर्केस्ट्रा को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.
सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के एस्कॉर्ट वाहन के शीशे पर लाठी-डंडों से हमला
बताया जा रहा है कि 11 सितंबर, 2026 शुक्रवार की रात महाराजगंज थाना क्षेत्र के मौनिया बाबा मेले में राजेंद्र चौक से करीब 200 मीटर आगे दुर्गा मंदिर के पास ऑर्केस्ट्रा जुलूस में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों ने सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के एस्कॉर्ट वाहन के शीशे पर लाठी-डंडों से प्रहार कर तोड़फोड़ कर दिया. सूचना मिलने के बाद महाराजगंज पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया.
डीजे-ऑर्केस्ट्रा संचालकों और सदस्यों पर भी केस दर्ज
वहीं, इसके साथ ही पुलिस ने सरकारी आदेश की अवहेलना, निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने और तेज आवाज में अश्लील गानों के साथ डीजे और ऑर्केस्ट्रा संचालित करने के आरोप में मामला दर्ज किया है. इस कार्रवाई में गिरफ्तार तीन लोगों के अलावा 100 से 150 अज्ञात डीजे-ऑर्केस्ट्रा संचालकों और सदस्यों को भी प्राथमिकी में नामजद किया गया है.
तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देने वाले लोगों की तलाश कर रही पुलिस
फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच में जुट गई है. साथ ही वह दौरान बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के एस्कॉर्ट वाहन में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देने वाले लोगों की तलाश कर रही है.
मौनिया बाबा मेले के दौरान घटी थी घटना
बता दें कि महाराजगंज में मौनिया बाबा मेले के दौरान घटना हुई थी. इस दौरान बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के स्कॉट गाड़ी में पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया था.
रिपोर्ट: अमित सिंह