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सिवान में मौनिया बाबा मेले के दौरान बवाल: बीजेपी सांसद सिग्रीवाल के एस्कॉर्ट गाड़ी पर हमला, 3 गिरफ्तार, 150 पर FIR

महाराजगंज के बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के स्कॉट गाड़ी में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. मौनिया बाबा मेले में सांसद के स्कॉर्ट गाड़ी को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया था. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 12, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 04:53 PM IST
सिवान में मौनिया बाबा मेले के दौरान बवाल: बीजेपी सांसद सिग्रीवाल के एस्कॉर्ट गाड़ी पर हमला, 3 गिरफ्तार, 150 पर FIR
Image Credit: सिवान में मौनिया बाबा मेले के दौरान बवाल (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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