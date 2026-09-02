/सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव पर BJP का सख्त रुख: कारण बताओ नोटिस जारी, 6 दिनों में मांगा जवाब

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भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के कथित बयानों को लेकर सख्त रुख अपनाया है. पार्टी नेताओं के खिलाफ मीडिया में बयानबाजी के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश भाजपा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है. 31 अगस्त 2026 को जारी नोटिस में पूर्व सांसद से छह दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है. प्रदेश भाजपा मुख्यालय प्रभारी अक्षय कुमार की ओर से जारी नोटिस में आरोप लगाया गया है कि ओम प्रकाश यादव पार्टी के नेताओं के विरुद्ध मीडिया में कथित तौर पर अनर्गल बयान दे रहे हैं. पार्टी ने उनके इस कथित आचरण को संगठन के अनुशासन के उल्लंघन और दल विरोधी गतिविधि से जोड़ते हुए जवाब मांगा है.
स्थानीय और प्रदेश नेतृत्व से नाराजगी की चर्चा
ओम प्रकाश यादव को लेकर पिछले कुछ समय से सिवान भाजपा की सियासत में चर्चाएं तेज रही हैं. बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद भाजपा के स्थानीय नेताओं के साथ-साथ प्रदेश स्तर के कुछ नेताओं से भी नाराज चल रहे हैं. इसी नाराजगी के बीच उन्होंने कई बार पार्टी और पार्टी नेताओं को लेकर सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी है. उनकी ओर से की गई कथित बयानबाजी को लेकर पार्टी संगठन के भीतर भी नाराजगी की स्थिति बनी. अब प्रदेश नेतृत्व की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद यह मामला खुलकर संगठनात्मक कार्रवाई के स्तर तक पहुंच गया है.
भाजपा की ओर से जारी नोटिस में ओम प्रकाश यादव से छह दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है. साथ ही उनसे यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. अब पूर्व सांसद के जवाब पर पार्टी नेतृत्व की नजर है. उनके स्पष्टीकरण के बाद भाजपा यह तय करेगी कि मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाए.
नोटिस के बाद सिवान भाजपा में बढ़ी हलचल
कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद सिवान की राजनीतिक गतिविधियां एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. खासकर भाजपा के भीतर इस घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. पार्टी के नोटिस की भाषा से संकेत मिलता है कि प्रदेश नेतृत्व इस मामले को केवल व्यक्तिगत असहमति के तौर पर नहीं देख रहा है, बल्कि इसे संगठनात्मक अनुशासन से जोड़कर गंभीरता से लिया जा रहा है. अगर भाजपा उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है, तो पूर्व सांसद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है. ऐसे में आने वाले दिनों में सिवान भाजपा की अंदरूनी राजनीति में और हलचल देखने को मिल सकती है. फिलहाल, भाजपा ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी को संगठन गंभीरता से ले रहा है.