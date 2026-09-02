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सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव पर BJP का सख्त रुख: कारण बताओ नोटिस जारी, 6 दिनों में मांगा जवाब

भाजपा ने बड़ा एक्शन लिया है और सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नोटिस जारी करने के साथ ही उनसे 6 दिन के अंदर जवाब भी मांगा गया है.

Written ByAMIT SINGH Edited ByRanjana Dubey
Published: Sep 02, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:53 AM IST
सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव पर BJP का सख्त रुख: कारण बताओ नोटिस जारी, 6 दिनों में मांगा जवाब
Image Credit: सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव पर BJP का सख्त रुख (फाइल फोटो)

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AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

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