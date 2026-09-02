/सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव पर BJP का सख्त रुख: कारण बताओ नोटिस जारी, 6 दिनों में मांगा जवाब

नोटिस के बाद सिवान भाजपा में बढ़ी हलचल

कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद सिवान की राजनीतिक गतिविधियां एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. खासकर भाजपा के भीतर इस घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. पार्टी के नोटिस की भाषा से संकेत मिलता है कि प्रदेश नेतृत्व इस मामले को केवल व्यक्तिगत असहमति के तौर पर नहीं देख रहा है, बल्कि इसे संगठनात्मक अनुशासन से जोड़कर गंभीरता से लिया जा रहा है. अगर भाजपा उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है, तो पूर्व सांसद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है. ऐसे में आने वाले दिनों में सिवान भाजपा की अंदरूनी राजनीति में और हलचल देखने को मिल सकती है. फिलहाल, भाजपा ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी को संगठन गंभीरता से ले रहा है.