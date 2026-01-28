Advertisement
बिहार के चार कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी: मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सीवान और बेगूसराय में मचा हड़कंप, पुलिस छावनी में तब्दील हुए न्यायालय

Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सीवान और बेगूसराय के सिविल कोर्ट को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है. धमकी के बाद तीनों न्यायालय परिसरों को खाली कराकर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, वहीं बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड तैनात कर सघन जांच की जा रही है. प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और पुलिस टीमें धमकी भेजने वाले की पहचान में जुटी हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 28, 2026, 12:41 PM IST

Bihar News: बिहार से एक बार फिर कई जिलों में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इस बार मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सीवान और बेगूसराय में कोर्ट को यह धमकी दी गई है. धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गए हैं. बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड को कोर्ट परिसर में तैनात कर दिया गया है. हर संदिग्ध वस्तुओं की जांच की जा रही है. दूसरी ओर, इन तीनों कोर्ट परिसरों को खाली करा लिया गया है. धमकी ईमेल से दी गई है. 

भागलपुर कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज ने डीएम और एसएसपी को लिखा लेटर

भागलपुर संवाददाता की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कोर्ट परिसर में वकीलों और आम लोगों के अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है. तीनों कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज ने संबंधित डीएम और एसएसपी को धमकी के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद सुरक्षा को लेकर एहतियात और कड़े कर दिए गए हैं. भागलपुर व्यवहार न्यायालय को मिली धमकी के बाद जिलाधिकारी, एसएसपी और नवगछिया एसपी को पत्र लिखकर सिविल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए लिखा गया है. 

कोर्ट के प्रशासनिक अधिकारी ने जिलाधिकारी, एसएसपी और नवगछिया एसपी को पत्र लिखकर बताया है कि सिविल कोर्ट प्रांगण के अंदर बम ब्लास्ट की धमकी मेल से मिली है. इसपर त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें और कड़ी सुरक्षा जांच करें. धमकी के बाद कोर्ट के बाहर से अंदर तक गहमागहमी की स्थिति पैदा हो गई है. स्टाफ को कड़ी सुरक्षा जांच के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है. ईमेल किसके जरिए भेजा गया? अपराधी कौन है? आखिर कौन है, जो सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है? पुलिस की टीमें यह पता लगाने में जुटी हैं.

ये भी पढ़ें: 1995 का नियम और 2026 की राजनीति: बिहार के 38 में 33 जिले एट्रोसिटी प्रोन

सीवान में बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड को बुलाया गया 

भागलपुर की तरह सीवान सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. यहां भी धमकी ई-मेल के माध्यम से भेजी गई है. ई-मेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस प्रशासन तत्काल हरकत में आ गई. एहतियातन सिविल कोर्ट को खाली कराया गया और पूरे परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड को सूचना भेजी गई है. ट्रैफिक डीएसपी खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. 

वहीं पुलिस कोर्ट परिसर के आसपास सभी वाहनों और सामानों की तलाशी ली जा रही है. सुरक्षा कारणों से अदालत की कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है. लाउडस्पीकर के माध्यम से जानकारी देकर न्यायालय परिसर को खाली कराया जा रहा है. पूरे इलाके में सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है. कोर्ट परिसर में प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु की बरामदगी की पुष्टि नहीं हुई है.

बेगूसराय व्यवहार न्यायालय को भी उड़ाने की मिली धमकी

भागलपुर, सीवान, मुजफ्फरपुर के अलावा अब बेगूसराय व्यवहार न्यायालय को भी उड़ाने की धमकी मिली है. जिला जज ऋषिकांत के सरकारी ई-मेल पर कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सुरक्षा कारणों से सभी जज, वकील और कर्मचारी तुरंत कोर्ट परिसर खाली कर बाहर निकल आए. बताया जा रहा है कि जिला जज के मेल पर आए संदेश में दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर कोर्ट परिसर में धमाके की बात कही गई थी. धमकी मिलते ही जिला जज ने तत्काल सभी न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को परिसर खाली करने का निर्देश दिया और इसकी सूचना बेगूसराय एसपी को दी. सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल व्यवहार न्यायालय परिसर में तैनात कर दिया गया. कुछ समय तक कोर्ट परिसर और आसपास के इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बनी रही.

Bihar News

