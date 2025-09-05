महावीरी मेले में दो पक्षों में हुई झड़प,कई लोग हुए घायल
महावीरी मेले में दो पक्षों में हुई झड़प,कई लोग हुए घायल

Siwan News: सीवान में महावीरी मेले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के मठिया गांव के समीप दो पक्षों में झड़प हो गई.मामला इतना ज्यादा बड़ गया की एसपी मनोज तिवारी खुद मौके पर वहां पहुंचे.

Sep 05, 2025

Siwan News
Siwan News

Siwan News:सीवान में महावीरी मेले में दो पक्षों में आपसी कहासुनी के कारण आपस में झड़प हो गई. घटना बड़हरिया थाना क्षेत्र के मठिया गांव के समीप हुई है. इस झड़प में बड़बरिया थानाध्यक्ष, चौकीदार और करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए. घटना में घायल लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. महावीर अखाड़ों की वापसी के दौरान दोनों पक्ष आपसी कहासुनी के कारण आपस में भीड़ गए और फिर दोनों पक्षों में लाठी डंड़े और पत्थर चलने लगे.
 
थाना अध्यक्ष हुए घायल
इस घटना से वहां पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इसके बाद पुलिस ने तुरंत मोर्चा सभांला. जबदोनों तरफ से पत्थर चल रहे थे, तभी बीच बचाव करने आए बड़हरिया थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष भी घायल हो गए. फिलहाल, स्थिति सामान्य बनी हुई है. समाजिक तत्वों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है. ऐतिहात के तौर पर संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल कैंप कर रही है.

एसपी मनोज तिवारी शांति बनाए रखने की अपील
घटना की जानकारी मिलते ही एसपी मनोज तिवारी खुद मौके पर वहां पहुंचे. उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. साथ ही लोगों से कहा कि माहौल बिगाड़ने वाले किसी भी असामाजिक तत्व को छोड़ा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि घटना वाले इलाकों में पुलिस बल कैंप कर रही है. असामाजिक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

इनपुट: अमित सिंह

