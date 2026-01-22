सीवान को मिलेगी विकास की रफ्तार, सीएम आज करेंगे 71 परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास, अलर्ट पर जिला प्रशासन

Nitish Kumar Samridhi Yatra Siwan: सीएम नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' का आज (22 जनवरी) 6वां दिन है. ऐसे में आज उनकी यात्रा सीवान पहुंचेगी. सीएम जिले को लगभग 201 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. साथ ही, 71 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. नीतीश कुमार के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चप्पे-चप्पे पर पुलिस और दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं. सीएम कार्यक्रम की शुरुआत मैरवा में करीब 568 करोड़ की लागत से बन रहे मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के निरीक्षण से करेंगे. वहीं कॉलेज परिसर में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे.

मैरवा और सीवान दोनों कार्यक्रम स्थल तैयार

उसके बाद सीएम सीवान शहर के राजेंद्र स्टेडियम के पास जल जीवन हरियाली पार्क और पोखरा का निरीक्षण करेंगे. निरीक्षण के बाद सीएम राजेंद्र स्टेडियम में जन संवाद करेंगे. साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. सीएम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थल की मशीनों से जांच की जा रही है. मैरवा और सीवान दोनों कार्यक्रम स्थल सज-धज कर तैयार हो चुका है. 10.55 बजे सीवान के मैरवा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में बने हेलीपैड पर सीएम के आने की संभावना है.

भारी वाहनों के आगमन पर रोक

शहर के मेन एंट्री पॉइंट से भारी वाहनों के घुसने पर रोक है. मैरवा की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को UP बॉर्डर पर ही रोका जाएगा. साथ ही, कार्यक्रम के दौरान प्रतापगढ़ तीनमुहानी से आंदर ढाला तक वाहन के परिचालन पर रोक है. जिला प्रशासन ने DAV मोड़ से थाना चौक तक मोटरसाइकिल, ई-रिक्शा और चार पहिया वाहनों पर बैन लगाया है. इस दौरान, अंडर ब्रिज से स्टेशन चौक तक भी ई-रिक्शा पर रोक रहेगी. आंदर से आने वाले वाहनों को हुसैनगंज चट्टी और टेढ़ी घाट से डायवर्ट किया जाएगा. इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एम्बुलेंस, शव वाहन और फायर ब्रिगेड जैसी सेवाओं को राहत दी है.

रिपोर्ट: अमित सिंह

