Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Siwan
  • /सीवान में खुलेगी चीनी मिल, बिछेगा उद्योगों का जाल, सीएम सम्राट चौधरी का ऐलान

'सीवान में खुलेगी चीनी मिल, बिछेगा उद्योगों का जाल', सीएम सम्राट चौधरी का ऐलान

CM Samrat Choudhary: सीएम सम्राट चौधरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री नितीश कुमार के सपने को सकार कर रहा हूं. नीतीश कुमार के छोड़े हुए कामों को पूरा करने का काम करुंगा. बिहार में उद्योगों का जाल बिछेगा और सीवान में भी चीनी की फैक्ट्री लगेगी.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 16, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:41 PM IST
'सीवान में खुलेगी चीनी मिल, बिछेगा उद्योगों का जाल', सीएम सम्राट चौधरी का ऐलान
Image Credit: सीवान को 415 करोड़ रुपए की सौगात, सीएम सम्राट चौधरी का ऐलान

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'परिवार चलाना मुश्किल...',बेगूसराय में 4 महीने से वेतन न मिलने पर शिक्षकों का आंदोलन
teachers protest31 min ago
2
Shakti Yadav40 min ago
3
Muzaffarpur News1 hr ago
4
Education Minister Mithilesh Tiwari1 hr ago
5
khan sir2 hrs ago