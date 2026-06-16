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CM Samrat Choudhary Announces: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 16 जून, 2026 दिन मंगलवार को सीवान के पचरुखी प्रखंड के पपौर में पहुंचे, जहां सबका सम्मान, जीवन आसान अभियान के तहत आयोजित सहयोग शिविर में शामिल हुए. कार्यक्रम स्थल से लेकर आसपास के क्षेत्रों तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी. इस दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने जिले को 415 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं की बड़ी सौगात दी.
मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री नितीश कुमार के सपने को सकार कर रहा हूं. नीतीश कुमार के छोड़े हुए कामों को पूरा करने का काम करुंगा. बिहार में उद्योगों का जाल बिछेगा और सीवान में भी चीनी की फैक्ट्री लगेगी.
वहीं, सीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अपराधियों को या तो बिहार छोड़ना होगा या फिर सुधर जाना होगा. उन्होंने पुलिस को खुली छूट देते हुए कहा कि जो अपराधी कानून को चुनौती देंगे, उनका या तो जेल के भीतर इलाज होगा या श्मशान घाट भेज दिया जाएगा.
सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस को निर्देश है कि अगर अपराधी कोई वारदात करते हैं, तो उसे चुनौती के रूप में लेकर 48 घंटे के भीतर करारा जवाब दे. सुशासन की सरकार में अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.
बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आगमन पर लोगों में खासा उत्साह देखा गया.कार्यक्रम स्थल पर महिलाओं की भीड़ काफी ज्यादा देखी गई. मुख्यमंत्री ने लाभुकों से संवाद कर योजनाओं की जमीनी स्थिति की भी जानकारी ली. इस दौरान एनडीए के नेताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया. दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया. मंच पर सीएम सम्राट चौधरी के साथ पूर्व स्वास्थ्यमंत्री मंगल पांडेय, सीवान और महाराजगंज के सांसद समेत कई विधायक मौजूद रहे.
रिपोर्ट: विकास चौधरी