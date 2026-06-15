/कल सिवान पहुंच रहे सीएम सम्राट चौधरी: एक्शन में डीएम विवेक रंजन मैत्रेय, पचरुखी के पपौर में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा सख्त

राज्य चुनें
CM Samrat Siwan Visit: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल, 16 जून को सिवान आने वाले हैं. उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है. जिला मजिस्ट्रेट विवेक रंजन मैत्रेय और पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा खुद इस कार्यक्रम की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं. सम्राट चौधरी सबका सम्मान, जीवन आसान अभियान के तहत आयोजित 'सहयोग शिविर' में शामिल होने के लिए सिवान के पचरुखी ब्लॉक की पापौर पंचायत जाएंगे. दौरे के दौरान वे एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे.
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
वहीं, मुख्यमंत्री जिले को ₹415 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. प्रशासन ने कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. कार्यक्रम स्थल और आसपास के इलाकों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है और चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है. मुख्यमंत्री के सिवान दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह है. 'सात निश्चय योजना-3' के तहत सबका सम्मान, जीवन आसान अभियान को लागू करने के लिए बिहार के सभी जिलों में पंचायत स्तर पर सहायता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं.
सहयोग शिविर में होंगे शामिल
इस पहल के तहत, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को सिवान की पपौर पंचायत का दौरा करेंगे. वे वहां जनता की शिकायतों का जल्द और असरदार समाधान सुनिश्चित करने के लिए आयोजित 'सहयोग शिविर' में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री जिले में ₹178.38 करोड़ की लागत वाली 18 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और ₹236.80 करोड़ की लागत वाली 26 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. इस तरह सिवान को कुल ₹415.18 करोड़ की 44 विकास परियोजनाएं मिलेंगी. उम्मीद है कि इन परियोजनाओं से जिले के इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सड़कों और जन-कल्याण से जुड़ी पहलों को नई गति मिलेगी.
20 स्टॉलों का करेंगे निरीक्षण
इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अलग-अलग विभागों द्वारा लगाए गए 20 स्टॉलों का भी निरीक्षण करेंगे. इनमें जीविका, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पंचायती राज, समाज कल्याण, ऊर्जा, परिवहन, उद्योग, खेल और वन जैसे अहम विभाग शामिल हैं. मुख्यमंत्री योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए लाभार्थियों से बातचीत करेंगे. स्टॉलों के निरीक्षण के बाद, मुख्यमंत्री एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे. पूरे जिले की नजरें इस 'सहयोग शिविर' पर टिकी हैं, जिसे विकास योजनाओं की जानकारी देने और लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए आयोजित किया गया है.