/कल सिवान पहुंच रहे सीएम सम्राट चौधरी: एक्शन में डीएम विवेक रंजन मैत्रेय, पचरुखी के पपौर में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा सख्त

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

वहीं, मुख्यमंत्री जिले को ₹415 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. प्रशासन ने कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. कार्यक्रम स्थल और आसपास के इलाकों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है और चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है. मुख्यमंत्री के सिवान दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह है. 'सात निश्चय योजना-3' के तहत सबका सम्मान, जीवन आसान अभियान को लागू करने के लिए बिहार के सभी जिलों में पंचायत स्तर पर सहायता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं.