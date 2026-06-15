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कल सिवान पहुंच रहे सीएम सम्राट चौधरी: एक्शन में डीएम विवेक रंजन मैत्रेय, पचरुखी के पपौर में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा सख्त

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल सिवान पहुंचेंगे. प्रशासन उनके दौरे को लेकर अलर्ट पर है. DM विवेक रंजन मैत्रेय और SP पूरन कुमार झा ने कमान संभाल ली है. मुख्यमंत्री पचरुखी की पपौर पंचायत में आयोजित 'सहयोग शिविर' में शामिल होंगे.

Written ByAMIT SINGH Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 15, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:55 AM IST
कल सिवान पहुंच रहे सीएम सम्राट चौधरी: एक्शन में डीएम विवेक रंजन मैत्रेय, पचरुखी के पपौर में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा सख्त
Image Credit: कल सिवान पहुंच रहे सीएम सम्राट चौधरी

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AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

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