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CM सम्राट के निर्देश पर एक्शन मोड में पुलिस, सीवान में 2022 शराब कांड के फरार आरोपी राजेश सिंह को पकड़ा

Siwan Police Action: सीवान में 2022 में हुए जहरीली शराब कांड मामले में पुलिस ने आरोपी राजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. राजेश सिंह को पुलिस ने सारण से दबोचा है. ये पूरी घटना भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के ब्रह्मस्थान बाजार में हुई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी.

Written By  AMIT SINGH |Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 02, 2026, 10:05 AM IST

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सीवान पुलिस एक्शन मोड
सीवान पुलिस एक्शन मोड

Siwan Poisonous Liquor Tragedy: CM सम्राट चौधरी के सख्त निर्देशों के बाद सीवान पुलिस एक्शन मोड में आ गई है. फरार आरोपियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जा रही है. इस अभियान के दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. सीवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र से जुड़े 2022 के चर्चित जहरीली शराब कांड में फरार चल रहे मुख्य आरोपी राजेश सिंह को पुलिस ने आखिरकार सारण के जलालपुर से गिरफ्तार कर लिया है. यह वही मामला है, जिसमें ब्रह्मस्थान बाजार में जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी.

पुलिस लगातार कर रही थी छापेमारी
घटना के बाद से ही कई आरोपी फरार थे, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी. इसी कड़ी में सीवान पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और भगवानपुर हाट थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह के साथ टीम ने सारण जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के नून नगर गांव में आरोपी राजेश सिंह के घर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई शुरू की. चौकीदारों और मजदूरों की मदद से पुलिस टीम घर की संपत्ति जब्त कर रही थी, तभी इस पूरे ऑपरेशन में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया. कुर्की के दौरान ही पुलिस को आरोपी के मोबाइल की लोकेशन मिल गई. बस फिर क्या था, पुलिस टीम तुरंत हरकत में आई और लोकेशन के आधार पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें: फोन पर पत्नी से मांगी थी मदद, मिले सबूत, तौसीफ रजा की हत्या में अबतक क्या हुआ, जानिए

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पुलिस की नजर से बचना अब नामुमकिन
कुछ ही देर में फरार चल रहा आरोपी राजेश सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कुर्की अभियान को रोक दिया और जब्त की गई संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दिया. मामले में महाराजगंज एसडीपीओ अमन ने कहा कि विशेष अभियान के तहत फरार अभियुक्त के घर कुर्की की जा रही थी, तभी उसकी लोकेशन मिली और तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया. ऐसे में साफ है कि अब बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है. पुलिस की नजर से बचना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है.

रिपोर्ट: अमित सिंह

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