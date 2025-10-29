Advertisement
'खानदानी पृष्ठभूमि कुख्यात... जैसा नाम, वैसा ही काम', सीवान में शहाबुद्दीन के बेटे पर जमकर बरसे CM योगी आदित्यनाथ

Bihar Chunav 2025: यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीवान में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि RJD आज भी अयोध्या में रामजन्मभूमि पर भगवान श्रीराम का विरोध करते हैं. ये लोग सीतामढ़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में मां जानकी के मंदिर का निर्माण, कॉरिडोर और उसके लिए किए जाने वाले विकास कार्यों का विरोध करते हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 29, 2025, 03:45 PM IST

UP CM योगी आदित्यनाथ
Bihar Chunav 2025: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार (29 अक्टूबर) को बिहार के सीवान जिले के रघुनाथपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. रघुनाथपुर में बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे राजद प्रत्याशी ओसामा को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि राजद ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है, वह अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए पूरे देश में कुख्यात रहा है. नाम भी देखिए. जैसे नाम, वैसा काम. 

उन्होंने लोगों से माफिया को नहीं पनपने देने का आह्वान करते हुए कहा कि बिहार की धरती हम सबके लिए ज्ञान की धरती है, भक्ति की धरती है, शक्ति की धरती है, शांति और क्रांति की धरती है. जिस धरती ने यूपी की धरती से आने वाले महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो, जिस धरा ने भारत के गौरवशाली इतिहास में नया अध्याय जोड़ते हुए नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जिस धरती को भगवान महावीर जैन ने जन्म दिया हो, जिस धरती ने चाणक्य दिया हो, जिस धरती ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर की धरा के लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया हो, ये चुनाव उन्हीं के विरुद्ध है.

'विकास कार्यों का विरोध'
उत्तर प्रदेश के सीएम ने राजद पर साधते हुए कहा कि जीरो टॉलरेंस के तहत आप देख रहे होंगे कि यूपी में अपराध पर कैसे काबू पाया गया. राजद और उनके लोग आज भी अयोध्या में रामजन्मभूमि पर भगवान श्रीराम का विरोध करते हैं. ये लोग सीतामढ़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में मां जानकी के मंदिर का निर्माण, कॉरिडोर और उसके लिए किए जाने वाले विकास कार्यों का विरोध करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि राजद ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था. कांग्रेस कहती थी कि राम हैं ही नहीं. इनकी पार्टनर समाजवादी पार्टी यूपी में रामभक्तों पर गोली चलाती है. जब भी इन्हें अवसर मिला, तो एक ने बिहार में और एक ने यूपी में वहां के नौजवानों के सामने उनकी पहचान का संकट खड़ा किया.

एनडीए सरकार की प्रशंसा
योगी आदित्यनाथ ने बिहार की एनडीए सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि 'अब बिहार में सब बा.' अच्छी सड़कें हैं, एयरपोर्ट हैं. उन्होंने कहा कि अयोध्याधाम से सीतामढ़ी के जानकीधाम को जोड़ने के काम को आगे बढ़ाया गया है. उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीवान के चर्चित तेजाब कांड का जिक्र कर जंगलराज वालों से सावधान रहने की अपील की. उन्होंने जोर देकर कहा कि रघुनाथपुर 108 नंबर का विधानसभा क्षेत्र है, जो सनातन धर्म के लिए शुभ माना जाता है, इसलिए इस सीट पर एनडीए के उम्मीदवार की ही जीत होनी चाहिए.

-आईएएनएस

