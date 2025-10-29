Bihar Chunav 2025: CM योगी-अखिलेश ने चढ़ाया बिहार का सियासी पारा, आमने-सामने आ गए हिंदू-मुस्लिम!

Raghunathpur Seat Public Opinion: यूपी की सियासत के दो बडे़ चेहरे- सीएम योगी और अखिलेश यादव को लेकर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है. सीएम योगी ने आज (बुधवार, 29 अक्टूबर) सिवान जिले की रघुनाथपुर सीट पर एक जनसभा को संबोधित किया, तो कुछ दिन बाद अखिलेश भी यहां आने वाले हैं. इसको लेकर हिंदू-मुस्लिम आमने-सामने आ गए हैं. हिन्दुओं को बुलडोजर बाबा पसंद आ रहे हैं. वे अखिलेश यादव को एक्सीडेंटल हिंदू बता रहे हैं. उन्हें बरेली मॉडल की बिहार में जरूरत बताई. तो मुस्लिम बोले किसी कीमत पर योगी बर्दाश्त नही. यूपी जैसे हाल वो यहां करने आ रहे हैं. मुस्लिमों को शहाबुद्दीन शरीफ तो योगी सबसे बड़ा गुंडा नजर आ रहे हैं. योगी और अखिलेश पर मोहम्मद अशरफ ने कहा कि रघुनाथपुर विधानसभा की जनता के लिए ये ऐतिहासिक पल होगा कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आ रहे हैं. एक भी यादव, मुस्लिम और दलित वोट इधर-उधर नहीं होगा. योगी को यहां कोई नहीं जानता है. ये बिहार है, यूपी नहीं. यहां कोई प्रभाव नहीं पडे़गा. यहां धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर कुछ होने वाला नहीं है. यहां की जनता बहुत समझदार है.

अशरफ अली ने कहा कि योगी जी की जरूरत क्या है, क्या बिहार की सरकार ने काम नहीं किया. बिहार सरकार की यहां फेलियर है और इनके नाम पर वोट बंटोरना चाहते हैं. यूपी वे क्या करते हैं, इससे सारे लोग वाकिफ हैं. वो बुलडोजर बाबा कहलाते हैं. किसी के भी घर में बुलडोजर चला देते हैं. घर बनाने में कितना पैसा लगता है. यहां हिंदू-मुस्लिम नहीं चलेगा. यहां भाई-चारा है. अखिलेश यादव की जो बात है तो उनको लोग जानने-मानने वाले हैं. वो तानाशाही वाले इंसान नहीं हैं. अखिलेश यादव के कहने पर यादव लोग वहीं वोट देंगे. MY समीकरण दिखेगा. सलमान सिद्दकी ने कहा कि 27 में योगी जी अपनी कुर्सी बचा लें, यही बहुत है. अखिलेश यादव मोहब्बत में आ रहे हैं. हम लोग उनका स्वागत करेंगे.

वहीं सिवान में सीएम योगी ने आज (बुधवार, 29 अक्टूबर) को हुंकार भरी और अपने ही अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधा. योगी ने बिहार के लोगों से एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाने की अपील की. उन्होंने सिवान जिले की सभी सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों को जिताने की अपील की. सीएम योगी ने राजद प्रत्याशी ओसामा शहाब पर निशाना साधते हुए कहा कि रघुनाथपुर में RJD ने जो प्रत्याशी दिया है, वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए पूरे देश में कुख्यात रहा है. हमने उत्तर प्रदेश में एक बात कही कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है. सीएम योगी ने कहा कि सीवान में जंगलराज फिर से न आने दीजिए. आपने देखा होगा कि कैसे चांदबाबू के पुत्र के ऊपर इसी सिवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था. यह अपराधी फिर से जीवित न हो जाएं. रघुनाथपुर सीट जेडीयू और एनडीए को चाहिए. मैं इसीलिए यहां आया हूं. 108 रघुनाथपुर सीट का नंबर है. 108 सनातन धर्म का शुभ अंक है. शुभ अंक में एनडीए ही आनी चाहिए. किसी अशुभ को मत आने देना. सीएम योगी की रैली में कई बुलडोजर भी नजर आए और लोग लगातार जय श्री राम के नारे लगाते रहे.

