'उत्तर प्रदेश में अब दंगा नहीं, सब चंगा है', सीवान में सीएम योगी ने UP का जिक्र कर महागठबंधन पर किया करारा प्रहार

Bihar Chunav 2025: सीवान में चुनाव-प्रचार के दौरान सीएम योगी ने महागठबंधन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सीवान की जनता माफिया और भ्रष्टाचार को कभी वापस नहीं आने देगी. नौकरी के बदले जमीन पर कटाक्ष करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बिहार में युवाओं को नौकरी तो नहीं मिलेगी उसके बदले भले नौकरी के नाम पर भूमि पर कब्जा कर लिया जाएगा.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 31, 2025, 05:01 PM IST

सीएम योगी
सीएम योगी

Bihar Chunav 2025: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करने सीवान पहुंचे. सीएम योगी सीवान के पुलिस लाइन हेलीपैड से सीवान सदर विधानसभा के गांधी मैदान पहुंचे. इसके बाद विशाल जनसभा को संबोधित किया. वहीं एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी मंगल पांडेय सहित आठों विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की. 

लोगों को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां पहुंचकर यह विश्वास और मजबूत हो गया है कि सीवान की जनता माफिया और भ्रष्टाचार को कभी वापस नहीं आने देगी. योगी ने रघुनाथपुर की बीते दिनों हुई सभा का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी खानदानी माफिया कब्जा करना चाहते थे, लेकिन वहां की जनता ने यह भरोसा दिला दिया कि रघुनाथपुर में माफिया राज अब वापस नहीं आ पाएगा. उन्होंने कहा कि यूपी में बुलडोज़र ने माफियाओं को “जहन्नुम” का रास्ता दिखा दिया और बताया कि अपराधियों की संपत्तियां जब्त कर गरीबों के लिए घर बनवाए जा रहे हैं. 20 वर्षों में बिहार ने अपनी पहचान मजबूत की है. ये लड़ाई केवल सत्ता की नहीं, बल्कि अस्मिता और विकास की लड़ाई है. 

कांग्रेस और राजद पर साधा निशाना
उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद के शासनकाल में बिहार को अपराध और अपहरण की पहचान मिली. नौकरी के बदले जमीन पर कटाक्ष करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बिहार में युवाओं को नौकरी तो नहीं मिलेगी उसके बदले भले नौकरी के नाम पर भूमि पर कब्जा कर लिया जाएगा. उत्तर प्रदेश में अब दंगा नहीं, सब चंगा है. दंगाइयों को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है, दंगा करोगे तो खुद तो जहन्नुम में जाओगे, भीख भी नहीं मिलेगी. सीवान की जनता बारिश में भी जिस तरह डटी रही है, उससे साफ है कि जिले की सभी आठ विधानसभा सीटों पर एनडीए की जीत तय है. उन्होंने कहा कि बिहार विकसित होगा तो भारत विकसित होगा और इसके लिए भाजपा-एनडीए की सरकार जरूरी है.

रिपोर्ट: अमित सिंह

bihar chunav 2025

