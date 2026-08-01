/सिवान NEET गोलीबारी: पीड़ित छात्रों से मिली कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम, इमरान प्रतापगढ़ी बोले- संसद में गूंजेगा मुद्दा

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सिवान में नीट NEET परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान हुई गोलीबारी की घटना की जांच और पीड़ित परिवारों से मुलाकात के लिए कांग्रेस की स्पेशल फैक्ट फाइंडिंग टीम 1 अगस्त, 2026 दिन शनिवार को जिले में पहुंची. कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं ने पीड़ित छात्रों के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की. साथ ही न्याय का पूरा भरोसा दिलाया. इस जांच टीम की रिपोर्ट जल्द ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सौंपी जाएगी, जिसके बाद इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा.
शेख मोहल्ला पहुंचे कांग्रेस नेता, पीड़ित परिवारों का जाना हाल
सिवान पहुंचते ही कांग्रेस टीम सबसे पहले शहर के शेख मोहल्ला स्थित पीड़ित छात्र मोहम्मद आरिफ कुरैशी के घर पर पहुंची. यहां नेताओं ने आरिफ कुरैशी, आकाश यादव और उनके परिजनों से मिलकर घटना की पूरी जानकारी ली. मुलाकात के दौरान परिजनों ने घटना वाले दिन के हालात और पुलिस-प्रशासन की भूमिका को लेकर अपनी बात रखी.
'दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई, प्रशासन से लेंगे जवाब'
पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर किसी स्तर पर लापरवाही या दोष साबित होता है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. फैक्ट फाइंडिंग टीम सिवान जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेगी.
राहुल गांधी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि पीड़ितों से मुलाकात के बाद पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपी जाएगी. साथ ही इस मुद्दे को सदन में भी उठाया जाएगा. छात्रों के भविष्य और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा.
डीएम और एसपी से भी मिलेगी कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम
कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों ने कहा कि वे इस मामले में सिवान के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात कर घटना की आधिकारिक जानकारी लेंगे और प्रशासनिक कार्रवाई का ब्यौरा मांगेंगे.
कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम में ये नेता शामिल
कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, सांसद मनोज राम, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विनोद जाखड़, विधायक विक्रांत भूरिया और पार्टी के अन्य सदस्य शामिल रहे.
रिपोर्ट: अमित सिंह