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सिवान NEET गोलीबारी: पीड़ित छात्रों से मिली कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम, इमरान प्रतापगढ़ी बोले- संसद में गूंजेगा मुद्दा

NEET प्रदर्शन के दौरान हुई गोलीबारी मामले की जांच और पीड़ितों से मुलाकात के लिए कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम 1 अगस्त, 2026 दिन शनिवार को सिवान पहुंची. टीम में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, सांसद मनोज राम, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, विधायक विक्रांत भूरिया समेत अन्य सदस्य शामिल रहे.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 01, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:32 PM IST
सिवान NEET गोलीबारी: पीड़ित छात्रों से मिली कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम, इमरान प्रतापगढ़ी बोले- संसद में गूंजेगा मुद्दा
Image Credit: (Z News) कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंची सिवान

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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