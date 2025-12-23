Advertisement
सीवान में भ्रष्ट SI को 40 हजार घूस लेते निगरानी टीम ने किया गिरफ्तार, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

सीवान जिले के सिसवन थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर कन्हैया सिंह को पटना की निगरानी टीम ने 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई एक जमीनी विवाद से जुड़े केस में नाम हटाने के बदले में की गई थी. पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को महाराणा प्रताप चौक की चाय दुकान से पकड़ा.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 23, 2025, 11:02 PM IST

सीवान जिले में पटना की निगरानी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने सिसवन थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर कन्हैया सिंह को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. कन्हैया सिंह ने पीड़ित से जमीनी विवाद से जुड़े एक मामले के केस में से नाम हटाने के बदले में पैसे मांगे थे. पीड़ित ने इसकी शिकायत निगरानी ब्यूरो में कर दी. टीम ने योजना बनाकर जाल बिछाया और आरोपी को पकड़ लिया. गिरफ्तारी सिसवन थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौक पर एक चाय की दुकान से हुई. अब पुलिस विभाग में इस कार्रवाई से हलचल मच गई है.

यह पूरा मामला एक जमीनी विवाद से जुड़ा है. दो पक्षों के बीच इसको लेकर मारपीट हुई थी. जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था. सब-इंस्पेक्टर कन्हैया सिंह इस केस की जांच कर रहे थे. उन्होंने पीड़ित से कहा कि अगर नाम हटाना है तो 40 हजार रुपये दो. पीड़ित परेशान हो गया और उसने सोचा कि पुलिस वाला ही रिश्वत मांग रहा है तो कहां जाए. आखिरकार पीड़ित ने पटना के निगरानी विभाग में में शिकायत दर्ज कराई. ब्यूरो ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एक टीम बनाकर जांच शुरू की और सबूत जुटाए. कन्हैया सिंह को पकड़ने के लिए योजना बनाई गई. पीड़ित को निर्देश दिए गए कि पैसे लेकर जाये और जैसे ही रिश्वत लें, टीम आ जाएगी.

निगरानी टीम ने चुपचाप जाल बिछाया. पीड़ित ने कन्हैया सिंह से संपर्क किया. दोनों ने महाराणा प्रताप चौक की चाय दुकान पर मिलने का फैसला किया. पीड़ित पैसे लेकर पहुंचा. जैसे ही सब-इंस्पेक्टर ने 40 हजार रुपये लिए, टीम ने धावा बोल दिया. कन्हैया सिंह को रंगे हाथों पकड़ लिया गया. टीम ने मौके पर ही गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी की. इस गिरफ्तारी के बाद सीवान के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. दूसरे अधिकारी हैरान हैं कि उनके साथी पर ऐसा आरोप लगा. सिसवन थाना के लोग अब सतर्क हो गए हैं.

सरकार की निगरानी टीम ऐसी कार्रवाई से भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश कर रही है. निगरानी टीम पटना में कन्हैया सिंह से पूछताछ करेगी. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस दर्ज होगा. सीवान पुलिस को निर्देश मिल सकते हैं कि ऐसे मामलों में सख्ती बरतें.

