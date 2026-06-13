राज्य चुनें
Siwan News: सीवान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने टॉप-10 अपराधियों की सूची में शामिल मन्ने सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. 25 हजार रुपये का इनामी अपराधी मन्ने सिंह लंबे समय से फरार चल रहा था. गुप्त सूचना के आधार पर गोरेयाकोठी थाना की पुलिस और एसटीएफ टीम ने यह कार्रवाई की है. अपराधी मन्ने सिंह पर अलग-अगल थानों में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक कांड दर्ज है. इसकी जानकारी महाराजगंज एसडीपीओ अमन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है.
एसडीपीओ अमन कुमार ने बताया कि एसपी पूरन कुमार झा के निर्देश पर जिले में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था. इसी क्रम में गुप्त सूचना पर एसटीएफ और गोरेयाकोठी पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की और 25 हजार रुपये के इनामी अपराधी मन्ने सिंह को गिरफ्तार कर लिया.
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधी दरौंदा थाना क्षेत्र के रामगढ़ा निवासी राघव सिंह का पुत्र मन्ने सिंह है. इसके खिलाफ महाराजगंज, दरौंदा और गोरेयाकोठी थानों में आर्म्स एक्ट, रंगदारी समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं. उसके विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक कांड लंबित हैं.
एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मन्ने सिंह लंबे समय से फरार चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है. फिलहाल, आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. वहीं, अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.