Siwan News: सीवान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने टॉप-10 अपराधियों की सूची में शामिल मन्ने सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. 25 हजार रुपये का इनामी अपराधी मन्ने सिंह लंबे समय से फरार चल रहा था. गुप्त सूचना के आधार पर गोरेयाकोठी थाना की पुलिस और एसटीएफ टीम ने यह कार्रवाई की है. अपराधी मन्ने सिंह पर अलग-अगल थानों में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक कांड दर्ज है. इसकी जानकारी महाराजगंज एसडीपीओ अमन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है.