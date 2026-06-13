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लंबे समय से फरार चल रहा था सीवान का टॉप-10 अपराधी मन्ने सिंह, STF ने धर दबोचा

Siwan Crime News: सीवान पुलिस और STF ने लंबे समय से फरार चल रहे इनामी बदमाश मन्ने सिंह को गिरफ्तार किया है. मन्ने सिंह पर 25 हजार का इनाम घोषित था. वह जिले के टॉप-10 अपराधियों की सूची में शामिल है.

Written ByAMIT SINGH Edited By:Shailendra
Published: Jun 13, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:25 PM IST
लंबे समय से फरार चल रहा था सीवान का टॉप-10 अपराधी मन्ने सिंह, STF ने धर दबोचा
Image Credit: सीवान पुलिस के हत्थे चढ़ा 25 हजार का इनामी मन्ने सिंह

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AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

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