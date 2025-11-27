Bihar News: सीवान में अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप में की लूटपाट, एक बदमाश गिरफ्तार

Bihar News: बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी जहां अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर दावा कर रहे हैं, वहीं गुरुवार को अज्ञात अपराधियों ने पुलिस प्रशासन को सीधे चुनौती देते हुए सीवान के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया. अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप से लाखों रुपये के आभूषण लूटे और वहां से फरार हो गए. पुलिस एक बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है. पुलिस के मुताबिक, रघुनाथपुर थाना क्षेत्र स्थित टारी बाजार में गुरुवार को एक ज्वेलरी शॉप से लाखों रुपये के गहने लूट लिए गए.

बताया गया कि छह हथियारबंद बदमाश एक ज्वेलरी शॉप में पहुंचे और हथियार के बल पर ज्वेलरी शॉप के मालिक को पहले अपने कब्जे में लिया. उसके बाद वहां रखे आभूषण को एक थैले में डालकर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. लुटेरे कितने रुपये के आभूषण लूटकर फरार हुए इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है. इस लूट की वारदात का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दो बाइकों पर कुल छह बदमाश आए. एक बाइक पर तीन बदमाश सवार हैं और फायरिंग कर रहे हैं, जबकि दूसरी बाइक पर दो बदमाश हैं. एक बदमाश वहां खड़ा है. बाद में यह भी बाइक पर सवार हो गया.

बताया गया कि दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने फायरिंग की. सीवान के पुलिस अधीक्षक मनोज तिवारी ने बताया कि इस घटना में शामिल एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया तथा घटना को अंजाम देने वाले गिरोह की पहचान कर ली गई है. इस घटना में शामिल अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. उन्होंने दावा किया कि जल्द ही सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

-आईएएनएस

