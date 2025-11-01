'मोंथा' तूफान ने रोकी चुनाव-प्रचार की गति, शिवहर में CM नीतीश का कार्यक्रम रद्द... तेजस्वी ने भी फोन से किया लोगों को संबोधित

Bihar News: बिहार में मोंथा तूफान का असर देखने को मिल रहा है. आज (1 नवंबर) शिवहर में नीतीश कुमार का कार्यक्रम रद्द हो गया, जिस वजह से लोगों में मायूसी देखने को मिल रही है. निर्धारित कार्यक्रम को खराब मौसम के कारण अचानक रद्द करना पड़ा है. शिवहर समाहरणालय के समीप मैदान में सीएम नीतीश को जेडीयू प्रत्याशी डॉ श्वेता गुप्ता के समर्थन में जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन अचानक कार्यक्रम रद्द हो जाने के कारण भीड़ को मायूस होना पड़ा.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

तेजस्वी यादव ने फोन से किया संबोधित

वहीं, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने के कारण तेजस्वी यादव ने साहेबगंज में फोन से लोगों को संबोधित किया और वोट करने की अपील की. तेजस्वी यादव ने कहा 16 चुनावी जनसभाएं है लेकिन बारिश और खराब मौसम के कारण आज भी हमारा हेलिकॉप्टर अभी तक उड़ान नहीं भर पाया है. इसके बाद तेजस्वी यादव सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने ओसामा सहाब के समर्थन में चुनाव प्रचार किया. राजपुर खेल मैदान में सभा को सम्बोधित किया. इस दौरान तेजस्वी ने NDA पर जमकर निशाना साधा. साथ ही, उन्होंने अपने महागठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देकर जीतने की किया अपील.

Add Zee News as a Preferred Source

सीवान में तेजस्वी यादव की जनसभा

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सीवान सहित बिहार में कही किसी को गोली मार दी जा रही, कही कोई कारवाई नहीं हो रही है. सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं. बिना घुस दिए कोई काम नहीं हो रही है. नौजवानों आप तैयार रहो. 14 के बाद हमारी सरकार बनेगी. 20 दिन के बाद हम लोग कानून बनाएंगे जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं होगी उसको हम लोग नौकरी देंगे. आप सभी महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताइए ताकि महागठबंधन की सरकार बन सके.

रिपोर्ट: अमित सिंह