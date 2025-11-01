Advertisement
'मोंथा' तूफान ने रोकी चुनाव-प्रचार की गति, शिवहर में CM नीतीश का कार्यक्रम रद्द... तेजस्वी ने भी फोन से किया लोगों को संबोधित

Bihar News: खराब मौसम के कारण आज शिवहर में नीतीश कुमार का कार्यक्रम रद्द हो गया. वही, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने के कारण तेजस्वी यादव ने साहेबगंज में फोन से लोगों को संबोधित किया और लोगों से महागठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देकर जीतने की किया अपील.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 01, 2025, 04:02 PM IST

Bihar News: बिहार में मोंथा तूफान का असर देखने को मिल रहा है. आज (1 नवंबर) शिवहर में नीतीश कुमार का कार्यक्रम रद्द हो गया, जिस वजह से लोगों में मायूसी देखने को मिल रही है. निर्धारित कार्यक्रम को खराब मौसम के कारण अचानक रद्द करना पड़ा है. शिवहर समाहरणालय के समीप मैदान में सीएम नीतीश को जेडीयू प्रत्याशी डॉ श्वेता गुप्ता के समर्थन में जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन अचानक कार्यक्रम रद्द हो जाने के कारण भीड़ को मायूस होना पड़ा.

तेजस्वी यादव ने फोन से किया संबोधित
वहीं, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने के कारण तेजस्वी यादव ने साहेबगंज में फोन से लोगों को संबोधित किया और वोट करने की अपील की. तेजस्वी यादव ने कहा 16 चुनावी जनसभाएं है लेकिन बारिश और खराब मौसम के कारण आज भी हमारा हेलिकॉप्टर अभी तक उड़ान नहीं भर पाया है. इसके बाद तेजस्वी यादव सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने ओसामा सहाब के समर्थन में चुनाव प्रचार किया. राजपुर खेल मैदान में सभा को सम्बोधित किया. इस दौरान तेजस्वी ने NDA पर जमकर निशाना साधा. साथ ही, उन्होंने अपने महागठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देकर जीतने की किया अपील.

सीवान में तेजस्वी यादव की जनसभा
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सीवान सहित बिहार में कही किसी को गोली मार दी जा रही, कही कोई कारवाई नहीं हो रही है. सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं. बिना घुस दिए कोई काम नहीं हो रही है. नौजवानों आप तैयार रहो. 14 के बाद हमारी सरकार बनेगी. 20 दिन के बाद हम लोग कानून बनाएंगे जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं होगी उसको हम लोग नौकरी देंगे. आप सभी महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताइए ताकि महागठबंधन की सरकार बन सके.

रिपोर्ट: अमित सिंह

रिपोर्ट: अमित सिंह

