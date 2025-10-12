Darauli Vidhan Sabha Seat: माले के सत्यदेव राम का गढ़, भाजपा के रामायण मांझी देंगे दोबारा चुनौती?

Darauli Vidhan Sabha Chunav 2025: दरौली विधानसभा सीट बिहार के सीवान जिले में स्थित है और यह सीट अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित है. इसकी विधानसभा क्रम संख्या 107 है और यह सीवान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है. यह इलाका राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय माना जाता है, जहां पिछले कई चुनावों में मुकाबला भाजपा और वाम दलों के बीच रहा है.

दरौली सीट पर फिलहाल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) यानी CPI(ML) के सत्यदेव राम विधायक हैं. उन्होंने 2020 के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार रामायण मांझी को हराया था. सत्यदेव राम को 81,067 वोट मिले, जबकि रामायण मांझी को 68,948 वोट प्राप्त हुए. इस तरह सत्यदेव राम ने 12,119 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी. कुल मतदान 1,55,676 हुआ था. दिलचस्प बात यह है कि 2015 के चुनाव में भी सत्यदेव राम ने मांझी को हराया था, जबकि 2010 में मांझी ने उन्हें परास्त किया था.

आगामी चुनाव में भी दरौली का मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है. CPI(ML) से सत्यदेव राम फिर से मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं भाजपा की ओर से एक बार फिर रामायण मांझी दावेदारी पेश कर सकते हैं. दोनों नेताओं के बीच पिछले तीन चुनावों से लगातार टक्कर होती रही है. इस सीट पर जातीय समीकरण भी अहम भूमिका निभाता है, जहां रविदास, मुस्लिम और यादव मतदाता निर्णायक माने जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दरौली क्षेत्र हर साल सरयू नदी की बाढ़ से प्रभावित होता है, जिससे लोगों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है. स्थानीय लोगों की लंबे समय से यह मांग है कि पीपा पुल की जगह एक स्थायी पुल बनाया जाए, जो बिहार के दरौली और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले को जोड़े. इसके अलावा बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड की कमी, सड़क और नाली की खराब व्यवस्था भी यहां के लोगों की बड़ी परेशानियां हैं.

सरयू नदी के किनारे बसे दरौली की सांस्कृतिक पहचान भी खास है. यहां नदी में स्नान का धार्मिक महत्व है. इस इलाके में 308,675 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें से बड़ी संख्या ग्रामीण इलाकों से आती है. यहां के लोग विकास से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, नाली और स्टेडियम की मांग लगातार कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- बुनियादी सुविधाओं से वंचित जीरादेई, जनता बोली- कब मिलेगा अनुमंडल का दर्जा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!