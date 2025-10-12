Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2959159
Zee Bihar JharkhandBH Siwan

Daraunda Vidhan Sabha Seat: दरौंधा विधानसभा का चुनावी रण, स्टेडियम का अभाव और उच्च शिक्षा है मुख्य मुद्दा

Bihar Chunav 2025: दरौंधा विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम की कमी, जलजमाव, खराब सड़कें और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति जनता के बीच नाराजगी का कारण बनी हुई हैं. 2020 में भाजपा के कर्णजीत सिंह ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अब माले और जदयू के उम्मीदवार भी मजबूत चुनौती दे रहे हैं.

Written By  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 12, 2025, 11:52 PM IST

Trending Photos

दरौंधा विधानसभा
दरौंधा विधानसभा

Daraunda Vidhan Sabha Seat Election: दरौंधा विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा खेल के लिए स्टेडियम का अभाव है. यहां के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा निखारने का मौका नहीं मिल पाता क्योंकि इलाके में कोई बड़ा खेल परिसर या मैदान नहीं है. इसके साथ ही शिक्षा का स्तर भी चर्चा में रहता है. क्षेत्र में डिग्री कॉलेज न होने के कारण छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सिवान या अन्य जिलों में जाना पड़ता है.

दरौंधा क्षेत्र के लोग विद्युत कार्यालय की कमी से परेशान हैं. बिजली बिल जमा करने या अन्य कार्यों के लिए उन्हें महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय तक जाना पड़ता है. इसके अलावा, कई इलाकों में जलजमाव की गंभीर समस्या बनी रहती है. बारिश के मौसम में सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों का आना-जाना मुश्किल हो जाता है. इलाके के सरकारी अस्पतालों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है. मरीजों को अक्सर इलाज के लिए सिवान या अन्य शहरों में रेफर कर दिया जाता है.

2020 के विधानसभा चुनाव में दरौंधा सीट से भाजपा उम्मीदवार कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह ने जीत हासिल की थी. उन्होंने माले के अमरनाथ यादव को 11,320 वोटों से हराया था. अगर पिछले चुनावों की बात करें तो 2010 में जदयू की जगमातो देवी ने राजद के बिनोद कुमार सिंह को हराया था. 2015 में जदयू की कविता सिंह ने भाजपा के जितेंद्र स्वामी को मात दी थी. वहीं 2019 के उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार कर्णजीत सिंह ने जदयू के अजय सिंह को हराया था.

Add Zee News as a Preferred Source

आगामी चुनाव में फिर वही पुराने चेहरे मैदान में उतरने की तैयारी में हैं. भाजपा से कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह दोबारा मैदान में उतर सकते हैं. माले के अमरनाथ यादव भी अपनी पिछली हार का बदला लेने की कोशिश में हैं.
वहीं, जदयू नेता अजय सिंह के भी इस बार चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है. इससे साफ है कि दरौंधा सीट पर इस बार टाइट मुकाबला देखने को मिल सकता है.

दरौंधा विधानसभा का राजनीतिक समीकरण ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं पर काफी हद तक निर्भर करता है. इन दोनों वर्गों की संख्या सबसे अधिक है. इसके अलावा मुस्लिम और यादव वोटर भी यहां अच्छी संख्या में हैं, जो किसी भी प्रत्याशी के लिए जीत या हार तय कर सकते हैं.

दरौंधा क्षेत्र भैया बाहिनी मंदिर के कारण चर्चाओं में बना रहता है, जो यहां की धार्मिक पहचान बन चुका है. जनता की प्रमुख मांगों में सड़क और नाली की व्यवस्था, अंडरपास निर्माण, और स्टेडियम की स्थापना शामिल हैं. लोगों का कहना है कि चुनाव के वक्त वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन अब तक इन पर अमल नहीं हुआ.

ये भी पढ़ें- Darauli Seat: माले के सत्यदेव राम का गढ़, भाजपा के रामायण मांझी देंगे दोबारा चुनौती?

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Daraunda Vidhan Sabha Seatbihar chunav 2025

Trending news

Raghunathpur Vidhan Sabha Seat
रघुनाथपुर विधानसभा में विकास अधूरा, पुल और शिक्षा मुख्य चुनावी मुद्दे
bihar chunav 2025
NDA सीट बंटवारा, मांझी और कुशवाहा को 6-6 सीटें, जानें संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट
bihar elections 2025
BJP केंद्रीय समिति की बैठक में क्या हुआ फाइनल? संभावित उम्मीदवारों की सूची सामने आया
Chirag Paswan
सीट बंटवारे में चिराग पासवान का चला सिक्का, इन सीटों पर LJPR उतारेगी उम्मीदवार
Mukesh Sahni
मुकेश सहनी के बयान पर घमासान, BJP का तंज- 'आज रात तक कर दिया जाएगा पूरा इलाज'
IRCTC scam
RJD पर मंडराया संकट! लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर कल दो मामलों में कोर्ट सुनाएगी फैसला
NDA seat sharing
NDA में सीट शेयरिंग फाइनल: JDU-BJP 101-101 पर लड़ेंगी चुनाव, चिराग को 29 सीटें
Mukesh Sahni
मुकेश सहनी का सीट बंटवारे पर विस्फोटक बयान, कहा- 'महागठबंधन अस्वस्थ...'
bihar chunav 2025
आज फिर से कह रहा हूं, अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहूंगा: जीतन राम मांझी
patna news
Patna: चार दिन से लापता युवक का मिला शव, इलाके में सनसनी, जांच में जुटी पुलिस