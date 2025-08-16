Siwan News: सीवान में भंटापोखर के पास एनकाउंटर, घायल लक्की तिवारी सदर अस्पताल में भर्ती
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2884096
Zee Bihar JharkhandBH Siwan

Siwan News: सीवान में भंटापोखर के पास एनकाउंटर, घायल लक्की तिवारी सदर अस्पताल में भर्ती

सीवान जिले में पुलिस और एसआईटी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कथित अपराधी लक्की तिवारी को मुठभेड़ में घायल कर दिया. भंटापोखर के पास हुई इस कार्रवाई में लक्की तिवारी के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे सीवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 16, 2025, 07:39 PM IST

Trending Photos

सीवान में पुलिस मुठभेड़
सीवान में पुलिस मुठभेड़

Siwan News: सीवान में पुलिस और एसआईटी की संयुक्त टीम ने शुक्रवार देर शाम भंटापोखर के पास कार्रवाई की. इस दौरान पुलिस ने कथित आपराधिक छवि वाले लक्की तिवारी को घेर लिया. मुठभेड़ में लक्की तिवारी के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में सीवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है.

सीवान पुलिस और एसआईटी का कहना है कि लक्की तिवारी अपराध की योजना बना रहा था. जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो उसने फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई और लक्की को पैर में चोट लगी. पुलिस का यह भी कहना है कि लक्की पहले से ही अपराध से जुड़ी गतिविधियों में शामिल रहा है और उसकी गिरफ्तारी की कोशिश लंबे समय से चल रही थी.

वहीं दूसरी ओर घायल लक्की तिवारी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अस्पताल में इलाज के दौरान उसने बताया कि वह श्यामपुर बाजार के पास अपने घर के लिए फल लेने आया था. तभी पुलिस की दो गाड़ियां आईं और बिना किसी कारण उसके पैरों में गोली मार दी. लक्की ने खुद को निर्दोष बताया है और पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है.

लक्की तिवारी सीवान जिले के मैरवा के पंडितपुरा गांव का रहने वाला है. इलाके में उसका नाम आपराधिक गतिविधियों से जुड़ता रहा है. फिलहाल पुलिस मामले पर खुलकर कुछ भी बोलने से बच रही है. केवल इतना कहा गया है कि आगे की जांच की जा रही है और परिस्थितियों की पड़ताल के बाद पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी.

इनपुट- अमित सिंह

ये भी पढ़ें- बेल पर जेल से बाहर आए राहुल यादव का एनकाउंटर, हाथ और पैर में लगी सीवान पुलिस की गोली

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

siwan news

Trending news

siwan news
सीवान में भंटापोखर के पास एनकाउंटर, घायल लक्की तिवारी सदर अस्पताल में भर्ती
Ramdas Soren
स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई, उमड़ा जनसैलाब
Sanjay Saraogi
'राहुल गांधी सीजनल टूरिस्ट', वोट अधिकार यात्रा पर मंत्री संजय सरावगी का हमला
ajay mandal
'अर्पणा मेरी भगनी, मुझे कोई बीमारी नहीं', गोपाल मंडल के आरोप पर अजय मंडल का पलटवार
Bihar politics
महागठबंधन की हुंकार, तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा को बताया ऐतिहासिक
Professor Chandrashekhar
DMCH Rahul Mandal Case: राहुल मंडल के घर पहुंचे राजद विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर
Pawan Khera
लोकतंत्र की मजबूती के लिए बिहार से 'वोट अधिकार यात्रा' : पवन खेड़ा
Arwal news
अपहरण कर युवक की बेरहमी से हत्या, सनसनीखेज वारदात से परिवार में कोहराम
Shakti Yadav
चुनाव आयोग पर शक्ति यादव का बड़ा हमला, कहा- लोकतंत्र के अधिकार पर हो रही है डकैती
Satish Chandra Dubey
'बिहार की जनता अब नहीं होगी भ्रमित', राजद सांसद पर मंत्री सतीश चंद्र दुबे का पलटवार
;