Siwan News: सीवान में भंटापोखर के पास एनकाउंटर, घायल लक्की तिवारी सदर अस्पताल में भर्ती

Siwan News: सीवान में पुलिस और एसआईटी की संयुक्त टीम ने शुक्रवार देर शाम भंटापोखर के पास कार्रवाई की. इस दौरान पुलिस ने कथित आपराधिक छवि वाले लक्की तिवारी को घेर लिया. मुठभेड़ में लक्की तिवारी के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में सीवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है.

सीवान पुलिस और एसआईटी का कहना है कि लक्की तिवारी अपराध की योजना बना रहा था. जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो उसने फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई और लक्की को पैर में चोट लगी. पुलिस का यह भी कहना है कि लक्की पहले से ही अपराध से जुड़ी गतिविधियों में शामिल रहा है और उसकी गिरफ्तारी की कोशिश लंबे समय से चल रही थी.

वहीं दूसरी ओर घायल लक्की तिवारी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अस्पताल में इलाज के दौरान उसने बताया कि वह श्यामपुर बाजार के पास अपने घर के लिए फल लेने आया था. तभी पुलिस की दो गाड़ियां आईं और बिना किसी कारण उसके पैरों में गोली मार दी. लक्की ने खुद को निर्दोष बताया है और पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है.

लक्की तिवारी सीवान जिले के मैरवा के पंडितपुरा गांव का रहने वाला है. इलाके में उसका नाम आपराधिक गतिविधियों से जुड़ता रहा है. फिलहाल पुलिस मामले पर खुलकर कुछ भी बोलने से बच रही है. केवल इतना कहा गया है कि आगे की जांच की जा रही है और परिस्थितियों की पड़ताल के बाद पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी.

इनपुट- अमित सिंह

ये भी पढ़ें- बेल पर जेल से बाहर आए राहुल यादव का एनकाउंटर, हाथ और पैर में लगी सीवान पुलिस की गोली

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!