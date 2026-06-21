/सिवानः सिपाही भर्ती की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, कमरे में फंदे से लटका मिला शव

Siwan Student Suicide: सिवान में सिपाही भर्ती की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है. छात्रा का शव उसके कमरे में फंदे से लटका हुआ बरामद किया गया है. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना नगर थाना क्षेत्र के पचमंदिरा मोहल्ले की है. मृतका की पहचान जामो थाना क्षेत्र के बेलडीहा गांव निवासी बलिराम राम की बेटी सोनी कुमारी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि छात्रा सोनी पिछले 2 महीने से किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी. वह सिवान में सिपाही भर्ती की तैयारी कर रही थी.