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सिवानः सिपाही भर्ती की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, कमरे में फंदे से लटका मिला शव

Siwan Crime News: मृतका की पहचान जामो थाना क्षेत्र के बेलडीहा गांव निवासी बलिराम राम की बेटी सोनी कुमारी के रूप में हुई है. सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारा.

Written ByAMIT SINGH Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 21, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:55 PM IST
सिवानः सिपाही भर्ती की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, कमरे में फंदे से लटका मिला शव
Image Credit: छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

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AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

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