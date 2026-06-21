/सिवानः सिपाही भर्ती की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, कमरे में फंदे से लटका मिला शव

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Siwan Student Suicide: सिवान में सिपाही भर्ती की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है. छात्रा का शव उसके कमरे में फंदे से लटका हुआ बरामद किया गया है. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना नगर थाना क्षेत्र के पचमंदिरा मोहल्ले की है. मृतका की पहचान जामो थाना क्षेत्र के बेलडीहा गांव निवासी बलिराम राम की बेटी सोनी कुमारी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि छात्रा सोनी पिछले 2 महीने से किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी. वह सिवान में सिपाही भर्ती की तैयारी कर रही थी.
बताया जा रहा है कि घटना के वक्त मकान मालिक दिल्ली में अपने बेटे की शादी में गए थे. जब वे बीती रात घर लौटे तो कमरे में सोनी का शव पंखे से लटका हुआ देखा. इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी. सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारा. इसके बाद पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी. जवान बेटी की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया.
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है.