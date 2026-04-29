सीवान में भाजपा नेता मनोज सिंह के रिश्तेदारों पर अंधाधुंध फायरिंग, भांजे की मौत और बहनोई की हालत नाजुक

सीवान: बिहार के सीवान जिले में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने सरेराह एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. नगर थाना क्षेत्र के आंदर ढाला ओवरब्रिज के पास बेखौफ बदमाशों ने पूर्व एमएलसी और भाजपा नेता मनोज सिंह के रिश्तेदारों को निशाना बनाया. अपराधियों ने पिता-पुत्र पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, जिसमें भाजपा नेता के भांजे की जान चली गई, जबकि उनके बहनोई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं.

मिली जानकारी के अनुसार, भाजपा नेता मनोज सिंह के बहनोई चंदन सिंह के परिवार में तिलक समारोह की तैयारियां चल रही थीं. परिवार के लोग तिलक लेकर जाने वाले थे और चारों तरफ खुशी का माहौल था. इसी दौरान चंदन सिंह अपने बेटे हर्ष कुमार के साथ कहीं जा रहे थे. किसी को अंदाजा भी नहीं था कि खुशियों भरे इस दिन का अंत इतना खौफनाक होगा.

घटना उस समय हुई जब चंदन सिंह और उनका बेटा हर्ष आंदर ढाला ओवरब्रिज के पास पहुँचे थे. बताया जा रहा है कि वहाँ एक कार में सवार कुछ बदमाशों ने उन्हें रोका. किसी बात को लेकर बहस हुई और देखते ही देखते बदमाशों ने अपनी पिस्तौल निकाल ली. अपराधियों ने पिता और पुत्र दोनों पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश अपनी कार में सवार होकर मौके से बड़ी आसानी से फरार हो गए.

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फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत दोनों घायलों को सीवान सदर अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टरों ने भाजपा नेता के भांजे हर्ष कुमार की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, चंदन सिंह को कई गोलियां लगी थीं, जिससे उनकी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई थी. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए तुरंत पटना रेफर कर दिया है.

इस बड़ी घटना के बाद पूरे इलाके में डर और तनाव का माहौल है. घटना की खबर मिलते ही सदर एसडीपीओ अजय कुमार सिंह और नगर थाना की पुलिस टीम सदर अस्पताल पहुँची. अस्पताल परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और स्थानीय लोग अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

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अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया. क्या यह आपसी दुश्मनी का मामला है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है, पुलिस इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की कार और उनकी पहचान की जा सके. भाजपा नेता के रिश्तेदारों पर हुए इस हमले ने जिले की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.