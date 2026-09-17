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लड़की के सिर पर चढ़ा प्यार का भूत! तीसरी बार प्रेमी संग भागी, बेटी के कदम के बीच मां की दर्दनाक मौत

Siwan News:

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 17, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 03:50 PM IST
लड़की के सिर पर चढ़ा प्यार का भूत! तीसरी बार प्रेमी संग भागी, बेटी के कदम के बीच मां की दर्दनाक मौत
Image Credit: घर से भागी लड़की की मां की मौत पर जुटे गांव के लोग (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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