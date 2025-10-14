Goreakothi Vidhan Sabha Seat: यहां 2010 के बाद से भाजपा और राजद के बीच रही है कांटे की टक्कर

Goreakothi Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार के सिवान जिले में स्थित गोरियाकोठी विधानसभा सीट राज्य की राजनीति में एक खास पहचान रखती है. यह सामान्य श्रेणी की सीट है और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है. यह इलाका इतिहास, राजनीति और लोकजीवन के रोचक संगम का उदाहरण है. प्रशासनिक दृष्टि से इस क्षेत्र का वर्तमान स्वरूप वर्ष 2010 में सामने आया, जब बसंतपुर और लकड़ी नबीगंज प्रखंडों को गोरियाकोठी प्रखंड के साथ मिलाकर नया गठन किया गया. इससे यह क्षेत्र न केवल बड़ा हुआ बल्कि प्रशासनिक रूप से भी मजबूत बना.

गोरियाकोठी का नाम अपने आप में इतिहास समेटे हुए है. कहा जाता है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यहां किसी अंग्रेज नील व्यापारी, राजस्व अधिकारी या जिले के उच्च अफसर का एक बड़ा बंगला हुआ करता था. स्थानीय लोग उस स्थान को “गोरिया का कोठी” कहने लगे. समय के साथ यह नाम बदलकर “गोरियाकोठी” के रूप में प्रसिद्ध हो गया. आज गोरियाकोठी प्रखंड मुख्यालय सिवान से लगभग 35 किलोमीटर पूर्व स्थित है और सड़क मार्ग से महाराजगंज, बसंतपुर और लकड़ी नबीगंज जैसे कस्बों से जुड़ा हुआ है. निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन सिवान है.

गोरियाकोठी पूरी तरह से ग्रामीण और कृषि आधारित क्षेत्र है. यहां की भूमि अत्यंत उपजाऊ है और धान, गेहूं, मक्का जैसी फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं. कुछ इलाकों में गन्ने की खेती भी होती है. लेकिन उद्योग-धंधों की कमी के कारण रोजगार के अवसर सीमित हैं. यही कारण है कि पलायन यहां का सबसे बड़ा सामाजिक मुद्दा बना हुआ है. सिंचाई, ग्रामीण सड़कों और शिक्षा से जुड़े सवाल भी हर चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं.

गोरियाकोठी का राजनीतिक इतिहास काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. हालांकि यह सीट अपने वर्तमान स्वरूप में 2008 में पुनर्गठित हुई, लेकिन इसका अस्तित्व 1967 से विधानसभा क्षेत्र के रूप में रहा है. पुनर्संरचना से पहले हुए 11 चुनावों में कांग्रेस ने चार बार जीत हासिल की, जबकि भाजपा, जनता दल और राजद ने दो-दो बार जीत दर्ज की. लोकतांत्रिक कांग्रेस को एक बार सफलता मिली थी.

2008 के बाद से यहां भाजपा और राजद के बीच सत्ता का पलड़ा बदलता रहा. 2010 में भाजपा के भूमेंद्र नारायण सिंह ने जीत दर्ज की, 2015 में राजद के सत्यदेव प्रसाद सिंह ने सीट अपने नाम की, और 2020 में फिर भाजपा के देवेश कांत सिंह ने जीतकर वापसी की. पिछले 15 वर्षों में यह सीट दोनों दलों के बीच टकराव का केंद्र बनी हुई है.

चुनाव आयोग के 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या 5,76,015 है, जिसमें 2,93,564 पुरुष और 2,82,451 महिलाएं शामिल हैं. वहीं कुल मतदाताओं की संख्या 3,40,332 है, जिनमें 1,76,468 पुरुष, 1,63,861 महिलाएं और 3 थर्ड जेंडर मतदाता हैं. यहां की आबादी का बड़ा हिस्सा ग्रामीण है, जबकि शहरी मतदाताओं की संख्या बहुत कम है.

गोरियाकोठी की राजनीति जातीय समीकरणों और स्थानीय मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती है. खेती-किसानी, सिंचाई व्यवस्था, सड़कों की स्थिति, शिक्षा और युवाओं के पलायन जैसे सवाल हमेशा चुनावी चर्चा का हिस्सा रहते हैं. यहां के मतदाता विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर अधिक केंद्रित होते जा रहे हैं. यही कारण है कि यह सीट हर बार राजनीतिक दलों के लिए चुनौती और अवसर दोनों लेकर आती है.

