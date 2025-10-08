Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2953458
Zee Bihar JharkhandBH Siwan

सीवान में LJP(R) नेता के सहयोगी के घर STF का छापा, AK-47, कार्बाइन समेत भारी मात्रा में हथियार-कारतूस बरामद

सीवान जिले के ग्यासपुर गांव में एसटीएफ और जिला पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए. इस कार्रवाई में एके-47 रायफल, मैगजीन और 150 से ज्यादा कारतूस मिले हैं. पुलिस ने एक महिला सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि लोजपा (आर) नेता अयूब खान फरार हो गया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 08, 2025, 08:34 PM IST

Trending Photos

मनोज तिवारी, एसपी सीवान
मनोज तिवारी, एसपी सीवान

बिहार के सीवान जिले में एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं. यह छापेमारी सिसवन थाना क्षेत्र के ग्यासपुर गांव में लोजपा (आर) नेता अयूब खान के सहयोगी के घर की गई. इस दौरान एक महिला सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अयूब खान मौके से फरार हो गया.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक एके-47 रायफल, एक देशी कट्टा, एक दोनाली बंदूक, दो एके-47 लोडेड मैगजीन, एके-47 के 143 जिंदा कारतूस, एक कार्बाइन और 24 जिंदा कारतूस बरामद किए. इतनी बड़ी संख्या में हथियार और कारतूस मिलने से पुलिस को अंदेशा है कि गिरोह किसी बड़ी वारदात की तैयारी में था.

इस कार्रवाई में पुलिस ने अब्दुल कलाम आजाद, बाबू अली अंसारी और समीना खातून को गिरफ्तार किया है. हालांकि, लोजपा (आर) नेता अयूब खान मौके से फरार हो गया. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि अयूब खान और उसका भाई रईस खान हाल ही में लोजपा (आर) में शामिल हुए थे. पिछले महीने भी पुलिस ने ग्यासपुर गांव में रईस खान के घर छापेमारी की थी. उस समय भी भारी मात्रा में एके-47 के कारतूस और अन्य हथियार बरामद किए गए थे. इसके बाद रईस खान और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

सीवान एसपी मनोज तिवारी ने प्रेसवार्ता कर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात रईस खान और अयूब खान गिरोह के सदस्य बड़ी घटना की साजिश रच रहे हैं. इस सूचना के आधार पर सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम ने छापेमारी की. जांच के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया.

एसपी ने बताया कि फरार चल रहे अयूब खान की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. उन्होंने कहा कि अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ जिले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

इनपुट- अमित सिंह

ये भी पढ़ें- पटना के प्रॉपर्टी डीलर अला राय हत्याकांड में खुलासा, दामाद ने दी थी 1 लाख की सुपारी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

siwan news

Trending news

Alka Lamba
'गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं केजरीवाल', अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना
Sheohar Vidhan Sabha Seat
Sheohar Assembly Seat: आरजेडी और जेडीयू में सीधा मुकाबला
Election Commission
Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग का आदेश, सख्ती से हटेंगे पोस्टर-बैनर
Kahalgaon Assembly Seat
जहां से कांग्रेसी सदानंद 9 बार चुनाव जीते थे, वहां तेजस्वी ने उतारा RJD प्रत्याशी
Baniapur Vidhan Sabha Seat
बनियापुर विधानसभा सीट पर राजद का दबदबा, लगातार तीन बार जीते केदार नाथ सिंह
Jehanabad news
रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे विधायक रामबली सिंह यादव, लोगों ने कर दी जोरदार नारेबाजी
Jehanabad news
जहानाबाद में राजद कार्यकर्ताओं का विरोध, विधायक सुदय यादव पर फूटा गुस्सा
Tejashwi Yadav
लो इस सीट पर तेजस्वी को नहीं मिल रहा कैंडिडेट! कार्यकर्ताओं को फोन कर मांग रहे नाम
Mahagathbandhan seat sharing
'कांग्रेस को किस बात के लिए 60 सीटें चाहिए', महागठबंधन की बैठक में तड़काभड़की
bihar chunav 2025
2025 में फिर चमकेगी BJP की किस्मत या RJD करेगी वापसी?तरैया विधानसभा सीट का जानें हाल