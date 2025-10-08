सीवान में LJP(R) नेता के सहयोगी के घर STF का छापा, AK-47, कार्बाइन समेत भारी मात्रा में हथियार-कारतूस बरामद

बिहार के सीवान जिले में एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं. यह छापेमारी सिसवन थाना क्षेत्र के ग्यासपुर गांव में लोजपा (आर) नेता अयूब खान के सहयोगी के घर की गई. इस दौरान एक महिला सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अयूब खान मौके से फरार हो गया.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक एके-47 रायफल, एक देशी कट्टा, एक दोनाली बंदूक, दो एके-47 लोडेड मैगजीन, एके-47 के 143 जिंदा कारतूस, एक कार्बाइन और 24 जिंदा कारतूस बरामद किए. इतनी बड़ी संख्या में हथियार और कारतूस मिलने से पुलिस को अंदेशा है कि गिरोह किसी बड़ी वारदात की तैयारी में था.

इस कार्रवाई में पुलिस ने अब्दुल कलाम आजाद, बाबू अली अंसारी और समीना खातून को गिरफ्तार किया है. हालांकि, लोजपा (आर) नेता अयूब खान मौके से फरार हो गया. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

गौरतलब है कि अयूब खान और उसका भाई रईस खान हाल ही में लोजपा (आर) में शामिल हुए थे. पिछले महीने भी पुलिस ने ग्यासपुर गांव में रईस खान के घर छापेमारी की थी. उस समय भी भारी मात्रा में एके-47 के कारतूस और अन्य हथियार बरामद किए गए थे. इसके बाद रईस खान और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

सीवान एसपी मनोज तिवारी ने प्रेसवार्ता कर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात रईस खान और अयूब खान गिरोह के सदस्य बड़ी घटना की साजिश रच रहे हैं. इस सूचना के आधार पर सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम ने छापेमारी की. जांच के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया.

एसपी ने बताया कि फरार चल रहे अयूब खान की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. उन्होंने कहा कि अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ जिले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

