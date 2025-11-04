'यहां ओसामा नहीं, ओसामा बिन लादेन भी चुनाव लड़ रहा', सीवान में हिमंत बिस्वा सरमा का तीखा हमला

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन शुक्रवार को कई राजनीतिक रैलियों का गवाह बना. सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पहुंचे और एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार विकास कुमार सिंह उर्फ जिशु सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया. हुसैनगंज ब्लॉक मैदान में आयोजित इस सभा में भारी भीड़ उमड़ी. सरमा ने अपने भाषण में एक ओर जहां एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं राजद और उसके उम्मीदवारों पर तीखे शब्दों में हमला बोला.

सभा के दौरान हिमंत बिस्वा सरमा ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा, "यहां से शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा नहीं, बल्कि ओसामा बिन लादेन भी चुनाव लड़ रहा है." उन्होंने कहा कि सीवान की जनता अपराध और आतंक की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी. सरमा ने कहा कि जिन लोगों ने अपराध की विरासत छोड़ी है, उनका नाम इतिहास में अपराध के प्रतीक के रूप में लिखा जाएगा. उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे उम्मीदवारों को वोट न दें जो अपराध की छवि से जुड़े हैं.

असम के मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि देश में मदरसा शिक्षा प्रणाली को खत्म किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "हमारे देश को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और आर्मी ऑफिसर चाहिए, न कि मौला." उन्होंने आगे कहा कि भारत के मुसलमान भाई-बहनों को शिक्षा और प्रगति के रास्ते पर चलना चाहिए ताकि वे देश के विकास में योगदान दे सकें.

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि बिहार और देश में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की लहर नहीं, बल्कि सुनामी चल रही है. उन्होंने कहा कि लालटेन पहले भी जंगल में थी और अब भी जंगल में ही रहेगी. उन्होंने बिहार में एनडीए सरकार के कार्यों को विकास और सुशासन का प्रतीक बताया और लोगों से जदयू उम्मीदवार जिशु सिंह को जिताने की अपील की.

अपने संबोधन में हिमंत बिस्वा सरमा ने बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता योजना की खुलकर प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है. उन्होंने बताया कि उन्होंने असम में भी इस योजना को लागू कर दिया है. “असम में बिहार जितनी आबादी नहीं है, लेकिन हमने भी 35 लाख महिलाओं को 10 हजार रुपये देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है,” उन्होंने कहा.

मुख्यमंत्री सरमा ने नीतीश कुमार की सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं को 35% आरक्षण देकर बिहार ने पूरे देश के लिए मिसाल कायम की है. उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बिहार सरकार का काम सराहनीय है और असम सहित अन्य राज्यों को भी इस मॉडल को अपनाना चाहिए.

