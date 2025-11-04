Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2988106
Zee Bihar JharkhandBH Siwan

'यहां ओसामा नहीं, ओसामा बिन लादेन भी चुनाव लड़ रहा', सीवान में हिमंत बिस्वा सरमा का तीखा हमला

सीवान में चुनाव प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एनडीए उम्मीदवार जिशु सिंह के समर्थन में रैली की. उन्होंने राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि सीवान में अपराध की राजनीति नहीं चलेगी. हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यहां से ओसामा नहीं, बल्कि ओसामा बिन लादेन भी चुनाव लड़ रहा है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 04, 2025, 03:52 PM IST

Trending Photos

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन शुक्रवार को कई राजनीतिक रैलियों का गवाह बना. सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पहुंचे और एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार विकास कुमार सिंह उर्फ जिशु सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया. हुसैनगंज ब्लॉक मैदान में आयोजित इस सभा में भारी भीड़ उमड़ी. सरमा ने अपने भाषण में एक ओर जहां एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं राजद और उसके उम्मीदवारों पर तीखे शब्दों में हमला बोला.

सभा के दौरान हिमंत बिस्वा सरमा ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा, "यहां से शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा नहीं, बल्कि ओसामा बिन लादेन भी चुनाव लड़ रहा है." उन्होंने कहा कि सीवान की जनता अपराध और आतंक की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी. सरमा ने कहा कि जिन लोगों ने अपराध की विरासत छोड़ी है, उनका नाम इतिहास में अपराध के प्रतीक के रूप में लिखा जाएगा. उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे उम्मीदवारों को वोट न दें जो अपराध की छवि से जुड़े हैं.

असम के मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि देश में मदरसा शिक्षा प्रणाली को खत्म किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "हमारे देश को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और आर्मी ऑफिसर चाहिए, न कि मौला." उन्होंने आगे कहा कि भारत के मुसलमान भाई-बहनों को शिक्षा और प्रगति के रास्ते पर चलना चाहिए ताकि वे देश के विकास में योगदान दे सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि बिहार और देश में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की लहर नहीं, बल्कि सुनामी चल रही है. उन्होंने कहा कि लालटेन पहले भी जंगल में थी और अब भी जंगल में ही रहेगी. उन्होंने बिहार में एनडीए सरकार के कार्यों को विकास और सुशासन का प्रतीक बताया और लोगों से जदयू उम्मीदवार जिशु सिंह को जिताने की अपील की.

अपने संबोधन में हिमंत बिस्वा सरमा ने बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता योजना की खुलकर प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है. उन्होंने बताया कि उन्होंने असम में भी इस योजना को लागू कर दिया है. “असम में बिहार जितनी आबादी नहीं है, लेकिन हमने भी 35 लाख महिलाओं को 10 हजार रुपये देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है,” उन्होंने कहा.

मुख्यमंत्री सरमा ने नीतीश कुमार की सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं को 35% आरक्षण देकर बिहार ने पूरे देश के लिए मिसाल कायम की है. उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बिहार सरकार का काम सराहनीय है और असम सहित अन्य राज्यों को भी इस मॉडल को अपनाना चाहिए.

ये भी पढ़ें- योगी आदित्यनाथ के बयान पर पवन खेड़ा का पलटवार, कहा- यह साधु-संतों की भाषा नहीं

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Himanta Biswa Sarmasiwan newsbihar chunav 2025

Trending news

Pawan Khera
योगी आदित्यनाथ के बयान पर पवन खेड़ा का पलटवार, कहा- यह साधु-संतों की भाषा नहीं
bihar chunav 2025
पहले चरण के 18 जिलों की 121 सीटों पर आज शाम थमेगा प्रचार, 6 नवंबर को डाले जाएंगे वोट
Bihar Vidhansabha Chunav 2025
महागठबंधन एक बड़ी हार की ओर, छवि सुधारने के लिए हर दिन नया ऐलान: रवि किशन
bihar chunav 2025
14 नवंबर महागठबंधन की जीत, 18 नवंबर को शपथ, दो महीने में अपराधी अंदर: रोहिणी आचार्य
patna accident
पटना में हाहाकार! एक मकान ढहा, कई लोग दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
bihar chunav 2025
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर FIR दर्ज, वोटर को धमकाने का मामला
bihar chunav 2025
सरकार बनते ही मकर संक्रांति पर हर बहन के खाते में ₹30,000: तेजस्वी यादव
bihar chunav 2025
'लालू की पार्टी ने महिलाओं से पैसा वापस लेने के लिए पत्र लिखा',अमित शाह का बड़ा दावा
Mahila Rojgar VS Mai Bahin Maan Yojana
Mahila Rojgar VS Mai Bahin Maan Yojana: आपकी जेब पर किसका प्लान मारेगा बाजी?
bihar chunav 2025
बिहार के SIR इलाकों में नेपाल-बंगाल सीमा पार से एक भी विदेशी वोटर नहीं मिला