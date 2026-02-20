Siwan News: होली के रंग में भंग डालने वालों की खैर नहीं! डीएम विवेक रंजन मैत्रेय के आदेश के बाद एक्शन, 50 लाख के विदेशी शराब जब्त

Siwan News: सीवान डीएम विवेक रंजन मैत्रेय के आदेश के होली के रंगों में जहर घोलने की साजिश रच रहे शराब माफियाओं के मंसूबों पर सीवान उत्पाद विभाग लगातार पानी फेर रही है.
Siwan News: सीवान में होली को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है. डीएम विवेक रंजन मैत्रेय के आदेश के बाद उत्पाद विभाग एक्शन में है. होली के रंगों में जहर घोलने की साजिश रच रहे शराब माफियाओं के मंसूबों पर सीवान उत्पाद विभाग लगातार पानी फेर रही है. इस बार उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 लाख रुपए के विदेशी शराब से लदी एक ट्रक को जप्त किया है. वहीं टीम ने चालक और उप चालक को गिरफ्तार कर लिया है.
सीवान के रास्ते छपरा जा रही थी ट्रक
शराब की बड़ी खेप बिहार-यूपी के बॉर्डर से सीवान के रास्ते छपरा जा रही थी तभी उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त के आधार पर जीरादेई थाना क्षेत्र के तितरा में ट्रक सहित शराब की बड़ी खेप को जब्त कर लिया. गिरफ्तार ट्रक चालक की पहचान राजस्थान के बाड़मेर जिला स्थित बायतु थाना क्षेत्र के मांगता गांव निवासी बहादुर खान का पुत्र सलीम खान और खुमान सिंह का पुत्र मूल सिंह के रूप में हुई हैं.
सीवान उत्पाद अधीक्षक बिपिन कुमार ने बताया कि होली के मद्देनजर डीएम के निर्देश के बाद गहन सघनता अभियान चलाया जा रहा हैं. जगह-जगह छापामारी की जा रही हैं. इसी क्रम में शराब लदे ट्रक को पकड़ा गया है. वही, टीम गिरफ्तार चालक से पूछताछ कर रही है कि शराब की बड़ी खेप किसके द्वारा मंगाई गई थी ताकि शराब कारोबारी को गिरफ्तार की जा सके.
रिपोर्ट: अमित सिंह
