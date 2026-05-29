सिवान में खौफनाक वारदात: शादी से पहले होने वाले दामाद को ससुराल वालों ने पीटा, फिर केरोसिन डालकर लगा दी आग

Siwan News: सिवान में शादी से पहले होने वाले दामाद को ससुराल वालों ने पहले पीटा और फिर केरोसिन डालकर आग लगा दी. घटना की सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में आदित्य को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया.
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Siwan News: सिवान में शादी से पहले एक युवक के साथ हैवानियत की हद पार करने का मामला सामने आया है. परिजनों ने आरोप लगाया है कि ससुराल बुलाकर युवक को पहले पीटा गया और फिर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई. आधी रात हुई इस वारदात के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है. गंभीर रूप से झुलसे युवक को सिवान सदर अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया है. घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने लड़की, उसके माता-पिता और एक अन्य युवक पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है.
ससुराल पक्ष ने फोन कर बुलाया और फिर..
घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरसर पुरैना गांव की है. घायल युवक की पहचान बड़हरिया के बालापुर निवासी नंदकिशोर रावत के पुत्र आदित्य कुमार रावत के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि आदित्य की शादी सरसर पुरैना गांव निवासी भगवान रावत की पुत्री से तय हुई थी. आरोप है कि होने वाले ससुराल पक्ष के लोगों ने फोन कर आदित्य को बुलाया और उसे अपने साथ थावे मंदिर लेकर गए, जहां पूजा-पाठ किया गया.
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मिट्टी का तेल डालकर लगा दी आग
देर रात थावे से लौटने के बाद लड़की के माता-पिता और गांव के ही एक युवक ने मिलकर आदित्य की पहले पिटाई की और फिर उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी. घटना की सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में आदित्य को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया. हालांकि इस खौफनाक घटना के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है. पुलिस आवेदन के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.