शौहर दुबई में कमा रहा था पैसा, बेगम आशिक संग प्रेम में थी लीन, लेकिन...

Siwan News: सीवान में एक महिला की हत्या मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने खुलासा किया है कि जिसके लिए पति और बच्चे को छोड़कर भागने को महिला तैयार थी, उसी प्रेमी ने उसकी जान ले ली.

Nov 28, 2025, 06:55 AM IST

Siwan/ सीवान: बिहार के सीवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने महिला के प्रेमी सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है. बताया गया कि बड़हरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बसावनबाड़ी में 21 नवंबर को पुलिस ने एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थिति में बरामद किया था. मृतक महिला की पहचान शाहनाज खातून के रूप में की गई थी. इस संबंध में मृतिका के परिजन के लिखित आवेदन के आधार पर बड़हरिया थाना में 23 नवंबर को एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई.

अवैध संबंध की जानकारी पुलिस को मिली
पुलिस ने जब इस मामले की तहकीकात शुरू की, तो मृतक महिला के अवैध संबंध की जानकारी पुलिस को लग गई. पुलिस ने तत्काल मृतक महिला के प्रेमी सैफ अली को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के क्रम में आरोपी ने आरोप स्वीकार किया है.

महिला का सैफ अली के साथ प्रेम-प्रसंग
उन्होंने बताया कि महिला का सैफ अली के साथ प्रेम-प्रसंग था. महिला शाहनाज लगातार सैफ अली पर शादी के लिए दबाव बना रही थी. वह अपने प्रेमी के साथ घर में रखे सभी गहनों और नकदी को लेकर भागकर शादी करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन सैफ इसके लिए तैयार नहीं था.

महिला के घर पर ही दुपट्टे से गला दबाकर हत्या
इसी बीच, घर में रखे गहनों एवं पैसों को लेकर सैफ अली के मन में लालच उत्पन्न हुआ. इसी लोभवश उसने अपने सहयोगी रेयाज अहमद के साथ मिलकर महिला के घर पर ही दुपट्टे से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और घर से गहने और रुपये लेकर फरार हो गया.

महिला शाहनाज खातून का पति रहता था दुबई में
पुलिस अधिकारी ने बताया कि सैफ के अलावा उसके मित्र रियाज अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार लोगों के पास से शाहनाज के घर से चोरी किए गए कई आभूषण और नकद 93,300 रुपये भी बरामद किए गए हैं. बता दें कि महिला शाहनाज खातून का पति दुबई में रहता था जबकि वह यहां अपने बच्चों के साथ रहती थी.

