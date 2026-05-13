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Bihar News: पेंशनधारियों के लिए जरूरी खबर, 30 मई तक करवा लें जीवन प्रमाणीकरण वरना रुक जाएगी पेंशन

बिहार की समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने सामाजिक सुरक्षा निदेशालय की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिया कि वृद्धों, दिव्यांगों और विधवाओं जैसे पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से मिलना चाहिए. मंत्री ने 30 मई तक सभी पेंशनधारियों को अपना जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 13, 2026, 06:49 PM IST

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डॉ. श्वेता गुप्ता, समाज कल्याण मंत्री
डॉ. श्वेता गुप्ता, समाज कल्याण मंत्री

बिहार की राजधानी पटना से समाज कल्याण के क्षेत्र में एक बड़ी खबर सामने आई है. राज्य की समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों तक सरकारी मदद पहुँचाना है.

पटना में समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर एक खास बैठक की. इस बैठक में उन्होंने सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की बारीकी से जांच की. बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव एच.आर. श्रीनिवास और निदेशक धर्मेन्द्र कुमार ने मंत्री को बताया कि सरकार की योजनाएं किस तरह काम कर रही हैं और अब तक कितने लोगों को इनका फायदा मिला है. मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के हर उस व्यक्ति की मदद करना है जो गरीब या बेसहारा है.

मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने बैठक में कहा कि हमारी योजनाओं का असली मकसद राज्य के वृद्धों, विधवा महिलाओं, दिव्यांगों, कुष्ठ रोगियों और भिक्षुकों को आर्थिक सहारा देना है. उन्होंने अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इन योजनाओं का हकदार है, वह छूटने नहीं पाए. उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद के दरवाजे तक समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ पहुँचे.

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बैठक में एक बहुत ही जरूरी बात सामने आई. राज्य में लगभग 91.25 लाख पेंशनधारियों ने अब तक अपना 'जीवन प्रमाणीकरण' करवा लिया है. मंत्री ने निर्देश दिया कि जिन लोगों का यह काम अभी बाकी है, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार विज्ञापन दिए जाएं और लोगों को बताया जाए कि वे अपने पंचायत के शिविरों में या पास के कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर यह काम मुफ्त में करवा सकते हैं.

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अंत में, मंत्री ने सभी पेंशन पाने वाले लोगों से एक खास अपील की है. उन्होंने कहा है कि जो भी लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वे आने वाली 30 मई तक अपना जीवन प्रमाणीकरण हर हाल में करवा लें. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनकी पेंशन रुक सकती है. उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वे जमीन पर जाकर काम करें और बेहतर तालमेल बिठाएं ताकि लोगों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े.

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