सीवान में सनसनी: इंटर की छात्रा ने दे दी जान; शादी की रस्म के दौरान युवक ने सरेआम पीटा था, घर आकर लटक गई फंदे पर

Siwan Suicide News: सीवान में इंटरमीडिएट की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है. छात्रा अंशु कुमारी ने अपने घर के कमरे में फंदे से लटकर जान दे दी है. इस घटना के बाद से परिजनों में मातम पसर गया. गांव में मटकोर रस्म के दौरान एक युवक से छात्रा का विवाद हुआ और कुछ ही देर बाद घर लौट कर युवती ने आत्महत्या कर लिया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 12, 2026, 06:37 PM IST

सीवान के जीरादेई में इंटर की छात्रा अंशु कुमारी ने की आत्महत्या
सीवान के जीरादेई में इंटर की छात्रा अंशु कुमारी ने की आत्महत्या

Siwan Student Suicide News: बिहार के सीवान जिले में गुरुवार को एक छात्रा की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है. जीरादेई थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव में इंटरमीडिएट की छात्रा अंशु कुमारी ने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. आरोप है कि शादी समारोह की 'मटकोर' रस्म के दौरान एक युवक ने सबके सामने छात्रा की पिटाई कर दी थी, जिससे आहत होकर उसने यह आत्मघाती कदम उठाया.

1. मटकोर की रस्म और सरेआम जिल्लत

घटना जीरादेई के मुकुंदपुर गांव की है. मृतका अंशु कुमारी, मदन साह की पुत्री थी, जिसकी परीक्षा अभी हाल ही में समाप्त हुई थी.

विवाद की वजह: गांव में एक शादी के दौरान मटकोर की रस्म चल रही थी. अंशु भी इस खुशी में शामिल होने पहुंची थी.

सरेआम पिटाई: चश्मदीदों के अनुसार, समारोह के बीच ही एक युवक से उसका विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि युवक ने सबके सामने अंशु की पिटाई कर दी.

आहत मन: इस अपमान से आहत होकर अंशु रोते हुए अपने घर लौटी और खुद को कमरे में बंद कर लिया.

2. प्रेम प्रसंग और 'पाबंदी' की चर्चा

गांव में इस घटना को लेकर एक और चर्चा दबी जुबान में हो रही है:

विवाद का कारण: बताया जा रहा है कि आरोपी युवक और अंशु के बीच कथित प्रेम संबंध थे.

विरोध: युवक ने अंशु को मटकोर रस्म में जाने से मना किया था, लेकिन जब अंशु वहां पहुंची तो युवक आगबबूला हो गया और मारपीट पर उतारू हो गया.

3. पुलिस की कार्रवाई और जांच

घटना की सूचना मिलते ही जीरादेई थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

शव का पोस्टमार्टम: पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीवान सदर अस्पताल भेज दिया है.

एसएसपी का बयान: पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है. आरोपी युवक की पहचान की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि विवाद की असली वजह क्या थी.

