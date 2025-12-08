Siwan News: '10 लाख रुपये दो, वरना...' JDU सांसद विजयलक्ष्मी और विधायक इंद्रदेव कुशवाहा को मिली जान से धमकी

Bihar Politics: सीवान से जेडीयू सांसद विजयलक्ष्मी देवी और बड़हरिया के जेडीयू विधायक इंद्रदेव सिंह कुशवाहा को धमकी मिली है. जानकारी के मुताबिक, उसी नंबर से एक पुलिस अधिकारी को भी फोन करके धमकी दी गई है. पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा किया है.
JDU MP-MLA Death Threat: सीवान से जेडीयू सांसद विजयलक्ष्मी देवी और बड़हरिया के जेडीयू विधायक इंद्रदेव सिंह कुशवाहा को धमकी मिली है. इन दोनों के मोबाइल नंबर पर कॉल करके 10 लाख रुपए की डिमांड नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है. दोनों जनप्रतिनिधियों को धमकी मिलने के बाद पुलिस महाकमे में हड़कंप मच गया. इसकी शिकायत जहां सांसद के प्रतिनिधि मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव के द्वारा मैरवा थाने में आवेदन देकर की गई, तो वहीं बडहरिया के विधायक इंद्रदेव सिंह पटेल द्वारा बड़हरिया थाने में लिखित आवेदन दिया गया है. इतना ही नहीं जिस नंबर से कॉल आया है, उसी नंबर से एक पुलिस अधिकारी को भी फोन करके धमकी दी गई है.
धमकी देने वाले ने एक ही दिन सांसद, विधायक और पुलिस अधिकारी समेत कई लोगों को कॉल करके धमकी दी है. सीवान के एसपी विक्रम सिहाल ने इस मामले में बताया कि एक ही नंबर से इन सभी को कॉल करके धमकी दी गई है. उन्होंने बताया कि आरोपी को चिन्हित कर लिया गया है, बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस का ये भी दावा है कि ये शरारती तत्व हैं. बदमाशी में अचानक कॉल की है और बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. कॉल करने वाले की पहचान कर ली गई है.
इससे पहले बिहार चुनाव के बीच बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को भी धमकी मिली थी. बीजेपी सांसद से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी. बदमाश ने कहा था कि यदि उन्हें फिरौती की रकम नहीं मिली तो सांसद के इकलौते डॉक्टर बेटे की हत्या कर दी जाएगी. पुलिस ने इस मामले में कालीबाग निवासी अशोक कुमार को गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने जिस फोन से सांसद को धमकी दी थी, वह मोबाइल चोरी का था. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल मोबाइल और सिम भी बरामद कर लिया था.