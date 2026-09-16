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सिवान: गोरेयाकोठी में 12 लाख के आभूषण चोरी तो गुठनी में झाड़ियों से बरामद हुईं भगवान की मूर्तियां

सिवान के गोरियाकोठी स्थित काली मंदिर से 12 लाख रुपये की कीमत के गहने चोरी हो गए हैं. वहीं, खड़खरिया में झाड़ियों से 4 मूर्तियां मिली हैं। चोरों ने कल रात मंदिर से राधा-कृष्ण, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां चुराई थीं.

Written ByAMIT SINGH Edited ByRanjana Dubey
Published: Sep 16, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:47 PM IST
सिवान: गोरेयाकोठी में 12 लाख के आभूषण चोरी तो गुठनी में झाड़ियों से बरामद हुईं भगवान की मूर्तियां
Image Credit: सिवान में मंदिरों को चोरों ने बनाया निशाना (जी मीडिया)

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AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

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