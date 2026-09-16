/सिवान: गोरेयाकोठी में 12 लाख के आभूषण चोरी तो गुठनी में झाड़ियों से बरामद हुईं भगवान की मूर्तियां

ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल

मंदिर में चोरी की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर में हुई चोरी की घटना से लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है और पुलिस से जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है. वहीं, घटना की सूचना मिलने के बाद गोरेयाकोठी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस मंदिर और आसपास के इलाके में जांच कर रही है और चोरी की घटना से जुड़े सुराग जुटाए जा रहे हैं. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चोरों ने मंदिर में किस तरह प्रवेश किया और वारदात को कैसे अंजाम दिया.