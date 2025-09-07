Siwan News: सीवान में जमीनी विवाद बना खूनखराबे की वजह, पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल
Siwan News: सीवान में जमीनी विवाद बना खूनखराबे की वजह, पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल

सीवान जिले के महमदा गांव में जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. गोलीबारी में वीरेंद्र सिंह और उनके पुत्र विवेक कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को पहले सीवान सदर अस्पताल ले जाया गया, फिर हालत बिगड़ने पर पटना रेफर किया गया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 07, 2025, 08:09 PM IST

सीवान में जमीनी विवाद पर चली गोली
सीवान में जमीनी विवाद पर चली गोली

सीवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के महमदा गांव में जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी हुई. इस गोलीकांड में पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों की पहचान वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे विवेक कुमार सिंह के रूप में हुई है. दोनों को तुरंत सीवान सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें पटना रेफर कर दिया.

बताया जा रहा है कि घायल वीरेंद्र सिंह ने पहले ही भगवानपुर थाना में अपने पट्टीदारों के खिलाफ जमीन विवाद को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसी बीच रविवार को फिर से विवाद बढ़ा और बहस इतनी तीखी हो गई कि मामला गोलीबारी तक पहुंच गया.

परिजनों के अनुसार, जमीन को लेकर दोनों पक्षों में पुराना झगड़ा चल रहा था. इसी दौरान अचानक पट्टीदारों ने फायरिंग शुरू कर दी. इसमें वीरेंद्र सिंह और उनका बेटा विवेक कुमार गोली लगने से लहूलुहान हो गए. गोली लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोग दोनों घायलों को आनन-फानन में अस्पताल ले गए.

सीवान सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत पटना रेफर कर दिया गया. फिलहाल पिता-पुत्र की हालत चिंताजनक बनी हुई है और वे अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं.

घटना की सूचना मिलते ही भगवानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने बताया कि पट्टीदारों पर गोली चलाने का आरोप लगा है. फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

इनपुट- अमित सिंह

siwan news

