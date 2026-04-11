Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3174921
Zee Bihar JharkhandBH Siwan

द्रौपदी की तरह बिहार में महिला का हुआ चीर हरण! चारी के नाम पर बीच बाजार दो महिलाओं की खींची गई साड़ी

Siwan Latest News: सीवान में दो महिलाओं पर कपड़ा चोरी का आरोप लगाकर स्थानीय लोगों ने उनके साथ शर्मनाक हरकत किया है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो महाराजगंज थाना क्षेत्र के अकासी मोड़ स्थित एक दुकान की बताई जा रही है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 11, 2026, 04:12 PM IST

Trending Photos

सीवान में कपड़ों की चोरी का आरोप लगाकर दो महिलाओं की साड़ी खींच ली
सीवान में कपड़ों की चोरी का आरोप लगाकर दो महिलाओं की साड़ी खींच ली

वह चिल्लाती रहीं, मदद की गुहार लगाती रहीं, लेकिन वहां खड़े सैकड़ों लोग या तो तमाशबीन बने रहे या साड़ी खींचने के उस भयावह दृश्य का वीडियो बनाते रहे... यह घटना ठीक द्वापर युग के उस 'चीर हरण' की याद दिलाता है, जहां कुरुसभा में धृतराष्ट्र अंधे बने बैठे थे. आज के दौर में प्रशासन और मूकदर्शक समाज उसी अंधेपन का शिकार नजर आ रहे हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के सीवान में उस घटना की, जिसमें दो महिलाओं पर कपड़ा चोरी का आरोप लगाकर स्थानीय लोगों ने उनके साथ शर्मनाक हरकत किया है. चलिए पूरी घटना को जानते हैं.

दरअसल, सीवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के अकासी मोड़ पर मॉब लिंचिंग जैसी मानसिकता का एक वीभत्स चेहरा देखने को मिला, जहां महज कपड़े चोरी के आरोप में दो महिलाओं को न केवल सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, बल्कि उनके साथ 'द्रौपदी चीरहरण' जैसी शर्मनाक हरकत की गई.

मिली जानकारी के अनुसार, अकासी मोड़ स्थित एक कपड़े की दुकान में दो महिलाएं खरीदारी करने पहुंची थीं. बताया जा रहा है कि एक दुकान से कपड़ा चोरी करने का आरोप लगाते हुए दो महिलाओं को लोगों ने पकड़ लिया. भीड़ ने न सिर्फ उन्हें रोका बल्कि उनके साथ बदसलूकी भी की. जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिलाएं खुद को बेगुनाह बता रही है, लेकिन भीड़ उनकी एक नहीं सुन रही. हालांकि, जी मीडिया इस वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो में दिख रही बर्बरता साफ बयां कर रही है कि उस वक्त वहां क्या मंजर रहा होगा.

रिपोर्ट: अमित सिंह

यह भी पढ़ें: मोतिहारी पुलिस में ये क्या हो रहा है? थाने में फर्जी मुंशी ले रहा था रिश्वत, धराया

TAGS

siwan newsBihar News

Trending news

siwan news
द्रौपदी की तरह बिहार में महिला का हुआ चीर हरण! बीच बाजार 2 महिलाओं की खींची गई साड़ी
Giridih news
गिरिडीह में ACB की बड़ी कार्रवाई, MGNREGA के जूनियर इंजीनियर रिश्वत लेते गिरफ्तार
Supaul News
आधी रात सुपौल में गूंजी बूटों की आवाज, जानें BSAP जवानों ने क्यों निकाला फ्लैग मार्च
Ranchi News
इतिहास रचने के करीब झारखंड, सब जूनियर नेशनल महिला हॉकी के फाइनल में पहुंचा
Ranchi News
इतिहास रचने के करीब झारखंड, सब जूनियर नेशनल महिला हॉकी के फाइनल में पहुंचा
Shravani Mela 2026
श्रावणी मेला 2026: आयुक्त ने कांवड़िया पथ और बाबा मंदिर का किया निरीक्षण
Shravani Mela 2026
श्रावणी मेला 2026: आयुक्त ने कांवड़िया पथ और बाबा मंदिर का किया निरीक्षण
Sanjay Singh LJP
बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह पर FIR दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला?
Begusarai News
आंखों में अंधेरा लेकिन इरादों में था दम: नेत्रहीन प्रशांत ने 10वीं में गाड़े झंडे
Motihari News
मोतिहारी पुलिस में ये क्या हो रहा है? थाने में फर्जी मुंशी ले रहा था रिश्वत, धराया