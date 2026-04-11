द्रौपदी की तरह बिहार में महिला का हुआ चीर हरण! चारी के नाम पर बीच बाजार दो महिलाओं की खींची गई साड़ी

वह चिल्लाती रहीं, मदद की गुहार लगाती रहीं, लेकिन वहां खड़े सैकड़ों लोग या तो तमाशबीन बने रहे या साड़ी खींचने के उस भयावह दृश्य का वीडियो बनाते रहे... यह घटना ठीक द्वापर युग के उस 'चीर हरण' की याद दिलाता है, जहां कुरुसभा में धृतराष्ट्र अंधे बने बैठे थे. आज के दौर में प्रशासन और मूकदर्शक समाज उसी अंधेपन का शिकार नजर आ रहे हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के सीवान में उस घटना की, जिसमें दो महिलाओं पर कपड़ा चोरी का आरोप लगाकर स्थानीय लोगों ने उनके साथ शर्मनाक हरकत किया है. चलिए पूरी घटना को जानते हैं.

दरअसल, सीवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के अकासी मोड़ पर मॉब लिंचिंग जैसी मानसिकता का एक वीभत्स चेहरा देखने को मिला, जहां महज कपड़े चोरी के आरोप में दो महिलाओं को न केवल सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, बल्कि उनके साथ 'द्रौपदी चीरहरण' जैसी शर्मनाक हरकत की गई.

मिली जानकारी के अनुसार, अकासी मोड़ स्थित एक कपड़े की दुकान में दो महिलाएं खरीदारी करने पहुंची थीं. बताया जा रहा है कि एक दुकान से कपड़ा चोरी करने का आरोप लगाते हुए दो महिलाओं को लोगों ने पकड़ लिया. भीड़ ने न सिर्फ उन्हें रोका बल्कि उनके साथ बदसलूकी भी की. जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिलाएं खुद को बेगुनाह बता रही है, लेकिन भीड़ उनकी एक नहीं सुन रही. हालांकि, जी मीडिया इस वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो में दिख रही बर्बरता साफ बयां कर रही है कि उस वक्त वहां क्या मंजर रहा होगा.

रिपोर्ट: अमित सिंह

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