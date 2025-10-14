Maharajganj Vidhan Sabha Seat: 2020 में लोजपा ने बदला था समीकरण, जेडीयू के हाथ से फिसली थी सीट

Advertisement
Bihar Chunav 2025: सिवान जिले का महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र बिहार की राजनीति में खास जगह रखता है. यहां का इतिहास सत्ता परिवर्तन और सामाजिक समीकरणों की कहानी कहता है. यह क्षेत्र कृषि प्रधान है और गंडक नदी से सिंचित उपजाऊ भूमि के कारण किसानों की जीवनरेखा बना हुआ है.

Oct 14, 2025

महाराजगंज सीट

Maharajganj Vidhan Sabha Chunav 2025: सिवान जिले में स्थित महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र बिहार की राजनीति में एक विशेष पहचान रखता है. यह क्षेत्र महाराजगंज लोकसभा सीट का हिस्सा है और 1951 में गठन के बाद से लगातार राजनीतिक उतार-चढ़ाव का गवाह रहा है. इस क्षेत्र ने कई दिग्गज नेताओं के उदय और पतन को देखा है. यहां का राजनीतिक इतिहास बताता है कि जनता अक्सर बदलाव को अपनाती रही है, लेकिन कुछ दलों का प्रभाव समय-समय पर कायम भी रहा है.

महाराजगंज क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण और कृषि प्रधान है. यहां की उपजाऊ भूमि धान, गेहूं और गन्ने की खेती के लिए जानी जाती है. गंडक नदी, जो इस क्षेत्र से लगभग 36 किलोमीटर दूर बहती है, आसपास के गांवों की सिंचाई व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है. खेती के साथ-साथ यहां चावल मिलें, ईंट भट्ठे और छोटे उद्योग भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं. इनसे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिशील बनी रहती है.

महाराजगंज अनुमंडल का नगर क्षेत्र आस-पास के ग्रामीण इलाकों के लिए मुख्य व्यापारिक केंद्र है. यहां से सिवान, छपरा और गोपालगंज तक सड़क मार्ग से सुगम संपर्क है. राजधानी पटना से इसकी दूरी करीब 133 किलोमीटर है. यह भौगोलिक स्थिति इसे प्रशासनिक और वाणिज्यिक दृष्टि से खास बनाती है. यहां के लोगों के लिए कृषि, सड़क, सिंचाई और रोजगार जैसे मुद्दे आज भी चुनावी चर्चा के केंद्र में रहते हैं.

महाराजगंज विधानसभा सीट पर अब तक 17 चुनाव हो चुके हैं. इस दौरान सत्ता कई बार बदली, लेकिन कुछ दलों का प्रभाव लंबे समय तक कायम रहा. जनता दल (यूनाइटेड) ने अब तक पांच बार जीत हासिल की है, जिसमें 2000 में समता पार्टी के नाम से मिली जीत भी शामिल है. कांग्रेस और जनता पार्टी तीन-तीन बार यहां से विजयी रहीं. इसके अलावा, जनता दल ने दो बार सफलता पाई. वहीं किसान मजदूर प्रजा पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय क्रांति दल को एक-एक बार जीत मिली.

दिलचस्प बात यह है कि महाराजगंज सीट पर अब तक राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को एक भी जीत नहीं मिल सकी है. यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से तीसरे मोर्चे या क्षेत्रीय दलों का गढ़ माना जाता रहा है. 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की जीत की परंपरा भी टूट गई. उस चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के उम्मीदवार ने समीकरण बिगाड़ दिए, जिससे जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ा और सीट उसके हाथ से निकल गई.

2024 के चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या 5,25,485 है. इसमें 2,69,376 पुरुष और 2,56,109 महिलाएं शामिल हैं. वहीं, कुल मतदाताओं की संख्या 3,15,954 है, जिनमें 1,63,771 पुरुष और 1,52,183 महिला मतदाता हैं. यह आंकड़े बताते हैं कि यहां मतदाता संतुलित अनुपात में हैं, और महिला मतदाताओं की संख्या भी काफी प्रभावी है.

महाराजगंज क्षेत्र में अधिकांश मतदाता ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं. यहां शहरी मतदाता केवल 5.91 प्रतिशत हैं. इस इलाके में यादव, महतो, अनुसूचित जाति और मुस्लिम समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं. इन समुदायों का वोट बैंक किसी भी उम्मीदवार की जीत-हार तय करने में अहम साबित होता है. यही कारण है कि हर दल अपनी रणनीति इसी सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर बनाता है.

बदलते राजनीतिक हालात और मतदाताओं के नए मूड को देखते हुए महाराजगंज सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है. जेडीयू, राजद, भाजपा और अन्य दलों के उम्मीदवार यहां अपनी किस्मत आजमाएंगे. स्थानीय मुद्दों के साथ-साथ जातीय और विकास के समीकरण भी यहां की राजनीति को नया रंग देंगे.

