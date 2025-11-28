Advertisement
Siwan News: सीवान में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, 15 हजार की रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ा

Siwan News: परिमार्जन करने के लिए राजस्व कर्मचारी ने श्रेयस नाम के व्यक्ति से 65 हजार रुपए की डिमांड की थी. दिलीप कुमार सिन्हा हसनपुरा ब्लॉक के राजस्व कर्मचारी है. विजिलेंस डीएसपी श्याम बाबू की अगुवाई में छह सदस्यों की टीम ने ये कार्रवाई की है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 28, 2025, 05:24 PM IST

Siwan News: सीवान में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. विजिलेंस की टीम ने राजस्व कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा है. हसनपुरा के राजस्व कर्मचारी दिलीप कुमार सिन्हा को 15 हजार की रिश्वत लेते टीम ने गिरफ्तार किया है. राजस्व कर्मचारी ने श्रेयस नामक व्यक्ति से परिमार्जन करने के लिए 65 हजार रुपए की डिमांड की थी. गिरफ्तार दिलीप कुमार सिन्हा हसनपुरा ब्लॉक के राजस्व कर्मचारी है.

यह भी पढ़ें: पटना में रोड प्रोजेक्ट्स की समीक्षा, CM ने तेजी से काम पूरा करने के दिए निर्देश

परिमार्जन करने के लिए 65 हजार रुपए की डिमांड
विजिलेंस डीएसपी श्याम बाबू की अगुवाई में छह सदस्यों की टीम ने कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि राजस्व कर्मचारी दिलीप कुमार सिन्हा हसनपुरा के गोपालपुर में अपना प्राइवेट ऑफिस भी चलाते हैं. राजस्व कर्मचारी दिलीप कुमार सिन्हा ने श्रेयस कुमार व्यक्ति से परिमार्जन करने के लिए 65 हजार रुपए की डिमांड की थी. जिसके बाद 15 हजार रुपए में राजस्व कर्मचारी काम करने को तैयार हो गए थे.

इसी बीच 10 नवंबर को पीड़ित ने विजिलेंस में शिकायत दर्ज करा दी. इसके बाद 25 नवंबर को सत्यापन किया गया, जिसमें मामला सही पाया गया. मामला सही पाए जाने के बाद 27 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कर दी गई. इसके बाद विजीलेंस की टीम राजस्व कर्मचारी के प्राइवेट ऑफिस में पहुंची और राजस्व कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल विजिलेंस की टीम गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी को अपने साथ लेकर जाने की तैयारी में लगी हुई है.

रिपोर्ट: अमित सिंह

siwan news
