Siwan News: डायलिसिस और आईसीयू के लिए अब भागकर पटना नहीं जाना होगा, सीवान में ही अब मिलेंगी ये सुविधाएं

Siwan News: स्वास्थ मंत्री मंगल पांडेय ने सीवान को बड़ी सौगात दी है. उन्होंने सदर अस्पताल परिसर में 23 करोड़ 75 लाख की लागत से बनने वाले 50 शैय्या के क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) का शिलान्यास किया. जिसकी वजह से अब गंभीर मरीजों को पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सीसीबी डायलिसिस, आइसोलेशन, आईसीयू, ओटी सहित कई सुविधाओं से लैस होगा. इस दौरान मंगल पांडेय ने कहा कि अगले एक महीने में सीवान जिले में 24 नए योजनाओं का उद्घाटन होगा. अगले 2 महीने के अंदर करीब 168 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा.

सीवान में स्वास्थ्य सुविधाओं का हुआ शुभारंभ

बिहार चिकित्सा सेवाएं और आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड की ओर से सीवान में स्वास्थ्य सुविधाओं का शुभारंभ हुआ. बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने सीवान सदर अस्पताल परिसर में 23 करोड़ 75 लाख की लागत से बनने वाले 50 शैय्या के क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) का शिलान्यास किया. क्रिटिकल केयर ब्लॉक डायलिसिस,आइसोलेशन, आईसीयू, ओटी सहित तमाम सुविधाओं से लैस होगा. जिससे आपातकालीन स्थिति में भी लोगों का बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी.

क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय?

इस मौके पर एनडीए के कई विधायक और स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा कि 23 करोड़ 75 लाख की लागत से बनने वाले 50 शैय्या के क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) का शिलान्यास किया है. जो की एक साल में बनकर तैयार हो जाएगा. पहले क्रिटिकल केस की वजह से पटना या अन्य जगहों पर जाना पड़ता था, लेकिन इसके बनने से अब सीवान में ही गंभीर बीमारियों का इलाज संभव हो सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'MGNREGA' बनी 'वीबी जी राम जी' तो मचा सियासी बवाल, झारखंड में शुरू हुआ 'वाक युद्ध'!

24 नए योजनाओं का होगा उद्घाटन होगा

उन्होंने आगे कहा कि अगले एक महीने में सीवान जिले में 24 नए योजनाओं का उद्घाटन होगा, जो कि लगभग साढ़े 22 करोड़ की लागत का होगा. वहीं अगले 2 महीने के अंदर करीब 168 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा. जिसमें 200 से अधिक छोटे बड़े अस्पतालों का निर्माण होगा. उसकी भी निविदा कर दी गई है. मैरवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का कार्य भी तेजी से चल रहा है और जनवरी माह में ओपीडी की सेवा भी शुरू कर दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: बगहा में HIV संक्रमित 36 मरीज मिलने से मचा हड़कंप, जानें एड्स से बचाव की जरूरी बातें

रिपोर्ट: अमित सिंह