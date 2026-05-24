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सीवान में स्कॉर्पियो और बाइक की जोरदार टक्कर, एक ही बाइक पर सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल

सीवान के दरौंदा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें स्कॉर्पियो और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई. इस दुर्घटना में बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद स्कॉर्पियो गड्ढे में पलट गई और ड्राइवर मौके से फरार हो गया. घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 24, 2026, 06:12 PM IST

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सीवान में स्कॉर्पियो-बाइक में टक्कर
सीवान में स्कॉर्पियो-बाइक में टक्कर

बिहार के सीवान जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यहां स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में बाइक पर सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि स्कॉर्पियो गाड़ी सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग मौके पर जुट गए.

यह घटना दरौंदा थाना क्षेत्र के रंगरौली गांव के पास हुई. बताया जा रहा है कि तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे. तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार और अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए.

हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक भी गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख सका. गाड़ी पहले एक पेड़ से टकराई और फिर सड़क किनारे गड्ढे में जाकर पलट गई. स्कॉर्पियो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हालांकि, हादसे के बाद चालक मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है.

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घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद की. स्थानीय लोगों ने तीनों युवकों को उठाकर महाराजगंज अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण तीनों को सीवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.

घायल युवकों की पहचान करण कुमार साह, हिमांशु ठाकुर और प्रियांशु ठाकुर के रूप में हुई है. ये सभी दरौंदा थाना क्षेत्र के मडसरा के मट्ठिया गांव के रहने वाले हैं. डॉक्टरों के अनुसार, तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है.

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घटना की जानकारी मिलते ही दरौंदा थाना पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल फरार स्कॉर्पियो चालक की तलाश की जा रही है और मामले की पूरी जांच की जा रही है.

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