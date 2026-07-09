/सिवानः नाबालिग से गैंगरेप का वीडियो वायरल, 24 घंटे के अंदर तीनों नामजद आरोपी गिरफ्तार

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सिवान में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप और वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. तीनों आरोपियों को बसंतपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में दो के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज है. गैंगरेप की वारदात 28 जून को हुई थी, लेकिन पीड़िता ने 7 जुलाई को महिला थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. इसकी जानकारी सिवान एसपी पूरन कुमार झा ने प्रेसवार्ता कर दी है. सिवान एसपी ने बताया कि पीड़ित की ओर से 7 जुलाई 2026 को महिला थाना में एक लिखित आवेदन दिया गया था.
आवेदन में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 28 जून 2026 को तीन नामजद युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. शिकायत मिलते ही महिला थाना में सुसंगत धाराओं एवं पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराजगंज एसडीपीओ अमन के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया. इस टीम में बसंतपुर थानाध्यक्ष राजू कुमार, महिला थानाध्यक्ष सुमन कुमारी और जिला आसूचना इकाई के पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया.
टीम ने छापेमारी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बसंतपुर थाना क्षेत्र के सानी बगाही निवासी कृष्णा चौधरी के पुत्र संदीप कुमार, शिवशंकर महतो के पुत्र टुनटुन कुमार और महाराजगंज के पटेढी के राजेंद्र राय के पुत्र अभिमन्यु कुमार उर्फ राय जी के रूप में हुई है. एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं. अभियुक्त संदीप कुमार के खिलाफ पहले से बसंतपुर थाना में एक आपराधिक मामला दर्ज है, जबकि टुनटुन कुमार पर भी बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो चुका है.
रिपोर्ट- अमित सिंह