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सिवानः नाबालिग से गैंगरेप का वीडियो वायरल, 24 घंटे के अंदर तीनों नामजद आरोपी गिरफ्तार

सिवान में 28 जून को एक 15 साल की नाबालिग लड़की से तीन युवकों ने गैंगरेप किया था. आरोप है कि दरिदों ने इस घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया. पीड़ित की ओर से 7 जुलाई 2026 को महिला थाना में तीन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 09, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:42 PM IST
सिवानः नाबालिग से गैंगरेप का वीडियो वायरल, 24 घंटे के अंदर तीनों नामजद आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: नाबालिग से गैंगरेप का वीडियो वायरल केस (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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