शहाबुद्दीन की विरासत संभालेंगे बेटे ओसामा! राजद ने सिवान की इस सीट से मैदान में उतारा

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी चरम पर है. इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपने उम्मीदवारों की एक नई सूची जारी की है. मंगलवार को पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीवान के दिवंगत कद्दावर नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को रघुनाथपुर विधानसभा सीट से पार्टी का टिकट सौंपा.
Trending Photos
Raghunathpur Assembly Seat: बिहार विधानसभा चुनावों में टिकट बंटवारे को लेकर राजनीतिक गहमागहमी के बीच राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बड़ा सियासी दांव खेला है. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 14 अक्टूबर, 2025 (मंगलवार) को कई प्रत्याशियों को पार्टी का टिकट सौंपा, जिसमें दिवंगत कद्दावर नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का नाम भी शामिल है. ओसामा को सीवान जिले की महत्वपूर्ण रघुनाथपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है.
राजनीतिक विरासत की शुरुआत
ओसामा शहाब को उम्मीदवार बनाए जाने को शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. ओसामा और उनकी मां हिना शहाब पिछले साल अक्टूबर 2024 में राजद में शामिल हुए थे, जिसके बाद से ही उनके चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी.
यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव के लिए राजद की पहली लिस्ट जारी, 31 कैंडिडेट को मिला टिकट
इस विधायक ने छोड़ी सीट
खास बात यह है कि ओसामा शहाब के लिए रघुनाथपुर विधानसभा की मौजूदा सीट छोड़ने का फैसला वर्तमान विधायक हरीशंकर यादव ने किया. हरीशंकर यादव इस सीट से 2 बार राजद के टिकट पर जीत चुके हैं. सीवान जिले की इस अहम सीट पर फिलहाल राजद का कब्जा है.
यह भी पढ़ें: क्यों होने लगी बिहार चुनाव में गंगोता जाति की चर्चा? जानिए सबकुछ
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!