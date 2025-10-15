Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2962341
Zee Bihar JharkhandBH Siwan

शहाबुद्दीन की विरासत संभालेंगे बेटे ओसामा! राजद ने सिवान की इस सीट से मैदान में उतारा

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी चरम पर है. इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपने उम्मीदवारों की एक नई सूची जारी की है. मंगलवार को पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीवान के दिवंगत कद्दावर नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को रघुनाथपुर विधानसभा सीट से पार्टी का टिकट सौंपा.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 15, 2025, 11:18 AM IST

Trending Photos

शहाबुद्दीन की विरासत संभालेंगे बेटे ओसामा
शहाबुद्दीन की विरासत संभालेंगे बेटे ओसामा

Raghunathpur Assembly Seat: बिहार विधानसभा चुनावों में टिकट बंटवारे को लेकर राजनीतिक गहमागहमी के बीच राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बड़ा सियासी दांव खेला है. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 14 अक्टूबर, 2025 (मंगलवार) को कई प्रत्याशियों को पार्टी का टिकट सौंपा, जिसमें दिवंगत कद्दावर नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का नाम भी शामिल है. ओसामा को सीवान जिले की महत्वपूर्ण रघुनाथपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है.

राजनीतिक विरासत की शुरुआत
ओसामा शहाब को उम्मीदवार बनाए जाने को शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. ओसामा और उनकी मां हिना शहाब पिछले साल अक्टूबर 2024 में राजद में शामिल हुए थे, जिसके बाद से ही उनके चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव के लिए राजद की पहली लिस्ट जारी, 31 कैंडिडेट को मिला टिकट

Add Zee News as a Preferred Source

इस विधायक ने छोड़ी सीट
खास बात यह है कि ओसामा शहाब के लिए रघुनाथपुर विधानसभा की मौजूदा सीट छोड़ने का फैसला वर्तमान विधायक हरीशंकर यादव ने किया. हरीशंकर यादव इस सीट से 2 बार राजद के टिकट पर जीत चुके हैं. सीवान जिले की इस अहम सीट पर फिलहाल राजद का कब्जा है.

यह भी पढ़ें: क्यों होने लगी बिहार चुनाव में गंगोता जाति की चर्चा? जानिए सबकुछ

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान- नहीं लड़ेंगे बिहार चुनाव, जन सुराज को जिताएंगे
bihar chunav 2025
क्यों होने लगी बिहार चुनाव में गंगोता जाति की चर्चा? जानिए सबकुछ
RJD Candidate List
बिहार चुनाव के लिए राजद की पहली लिस्ट जारी, 31 कैंडिडेट को मिला टिकट
bihar chunav 2025
चिराग पासवान ने फिर फंसा दिया पेंच, BJP की परंपरागत सीट पर उतार दिया अपना उम्मीदवार
bihar chunav 2025
मनीष कश्यप की चुनावी सीट फाइनल, 18 अक्टूबर को करेंगे नॉमिनेशन, जन सुराज से टिकट तय!
Dhanbad News
धनबाद पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर भानु मांझी का किया एनकाउंटर, SSP की स्पष्ट चेतावनी
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: तेजस्वी, सम्राट और विजय सिन्हा सहित तमाम दिग्गज नेता आज कर सकते हैं अपना-अपना नामांकन
bihar chunav 2025
नाराज उपेंद्र कुशवाहा ने खराब कर दी NDA की तबीयत! आधी रात को मिलने पहुंचे BJP नेता
Goreakothi Vidhan Sabha seat history of close contest between the BJP and RJD
Goreakothi Vidhan Sabha: 2010 के बाद से भाजपा और राजद के बीच रही है कांटे की टक्कर
Aam Aadmi Party
आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची, अब तक 70 नाम घोषित