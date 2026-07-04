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सिवान में दलित युवक की हत्या: काम करने से मना करने पर ट्रांसफॉर्मर से सटाकर करंट लगाने का आरोप

Siwan News: सिवान में संदिग्ध हालात में एक युवक की मौत हो गई. उस युवक की हत्या का आरोप इलाके के दबंगों पर है. आरोप है कि उनके लिए काम करने से मना करने पर उन्होंने उसे बिजली का झटका देकर मार डाला.

Written ByAMIT SINGH Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 04, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:24 AM IST
सिवान में दलित युवक की हत्या: काम करने से मना करने पर ट्रांसफॉर्मर से सटाकर करंट लगाने का आरोप
Image Credit: सिवान में दलित युवक की हत्या (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

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