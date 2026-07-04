/सिवान में दलित युवक की हत्या: काम करने से मना करने पर ट्रांसफॉर्मर से सटाकर करंट लगाने का आरोप

इस घटना से नाराज परिवार वालों ने आरोपी के घर के पास शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया. हालांकि, DSP अमन कुमार और पांच थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. इस बीच, नाराज परिवार युवक का अंतिम संस्कार आरोपी के घर पर ही करने की अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, जिससे गांव में तनाव का माहौल बन गया है. ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने आरोपी के घर को कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में बदल दिया है. फिलहाल, पुलिस परिवार को शांत करने की कोशिश कर रही है और साथ ही आरोपी को गिरफ़्तार करने के लिए छापेमारी भी कर रही है.