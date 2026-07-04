/सिवान में दलित युवक की हत्या: काम करने से मना करने पर ट्रांसफॉर्मर से सटाकर करंट लगाने का आरोप

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सिवान में एक दलित युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जिससे उसके परिवार वालों में भारी आक्रोश फैल गया. उन्होंने आरोप लगाया है कि एक काम करने से मना करने पर स्थानीय दबंगों ने बिजली का करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी और उसका परिवार घर में ताला लगाकर भाग गए. इस बीच, मृतक के परिजन आरोपी के घर पर ही शव का अंतिम संस्कार करने पर अड़े हुए हैं, जिससे गांव में तनावपूर्ण माहौल बन गया है. आरोपी के घर के आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है. यह घटना लकड़ी नबीगंज थाना क्षेत्र के उजेना गांव में हुई.
मृतक की पहचान भरत मांझी के बेटे मनु कुमार मांझी के तौर पर हुई है. परिवार वालों ने बताया कि गांव के ही आरोपी ने युवक को किसी काम को लेकर फोन कर बुलाया. जब युवक ने काम करने से मना कर दिया, तो आरोपी उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर घर से ले गया. इसके बाद उसने युवक को बिजली के ट्रांसफॉर्मर से सटा दिया, जिससे उसे जबरदस्त बिजली का झटका लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी और उसका परिवार घर छोड़कर भाग गए. बताया जा रहा है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है.
इस घटना से नाराज परिवार वालों ने आरोपी के घर के पास शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया. हालांकि, DSP अमन कुमार और पांच थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. इस बीच, नाराज परिवार युवक का अंतिम संस्कार आरोपी के घर पर ही करने की अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, जिससे गांव में तनाव का माहौल बन गया है. ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने आरोपी के घर को कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में बदल दिया है. फिलहाल, पुलिस परिवार को शांत करने की कोशिश कर रही है और साथ ही आरोपी को गिरफ़्तार करने के लिए छापेमारी भी कर रही है.