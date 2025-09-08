सीवान में कुख्यात अपराधी लाली यादव की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद पूरे बाजार में दहशत
सीवान में कुख्यात अपराधी लाली यादव की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद पूरे बाजार में दहशत

Siwan Lali Yadav Murder Case: सीवान में रविवार को कुख्यात अपराधी दिनेश यादव उर्फ लाली यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मंदिर के पास दो बाइक पर सवार चार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई और दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 08, 2025, 11:09 PM IST

लाली यादव की हत्या के बाद इलाके में तनाव
Siwan Lali Yadav Murder Case: सीवान जिले में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब कुख्यात अपराधी दिनेश यादव उर्फ लाली यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना चैनपुर ओपी थाना क्षेत्र के पास हुई. बताया जा रहा है कि लाली यादव मंदिर के पास मौजूद था, तभी दो बाइक पर सवार चार अपराधी आए और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. सिर में गोली लगने से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया. आसपास मौजूद लोग डर से भागने लगे और बाजार की सभी दुकानें तुरंत बंद कर दी गईं. स्थानीय लोगों में भारी तनाव है और पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है.

मृतक लाली यादव सिवान जिले के चैनपुर ओपी थाना क्षेत्र के नया गांव का रहने वाला था. उसके खिलाफ हत्या, लूट, अपहरण और डकैती जैसे कई गंभीर मामले दर्ज थे. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, लाली यादव लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल था और उसका नाम जिले के कुख्यात अपराधियों की सूची में था.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीवान सदर अस्पताल भेज दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है. इस वारदात के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

इनपुट- अमित सिंह

ये भी पढ़ें- पटना साहिब गुरुद्वारा को RDX से उड़ाने की धमकी, मौके पर बम स्क्वाड और पुलिस तैनात

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

siwan news

siwan news
