Siwan Crime: पार्टी में खाने पीने के विवाद में हुआ था पीयूष का मर्डर, 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा

Siwan Crime News: बिहार के सिवान जिला से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आया है, जहां एक लड़के ने अपने ही दोस्त की गला काटकर हत्या कर दी. सिवान के बसंतपुर में हुए पीयूष की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने पीयूष हत्याकांड के 4 आरोपियों को अभी तक हिरासत में लिया है. सिवान एसपी मनोज तिवारी और महाराजगंज एसडीपीओ ने घटनास्थल का जायजा लिया और कहा कि हत्या की हर एंगल से जांच की जा रही है. सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी.

हिरासत में लिए गए ये चारों आरोपी दोस्त युवक के साथ पार्टी में शामिल हुए थे. पार्टी में खाने पीने को लेकर विवाद होने पर दोस्तो ने उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद पहचान छिपाने के लिए आरोपियों ने उसके शरीर पर पेट्रोल छिड़कर जलाने की कोशिश की थी. हालांकि, उसका चेहरा पूरी तरह से नहीं जला था, इस वजह से परिजन ने शव की पहचान कर ली. युवक सोमवार की शाम से घर से लापता था. जिसका शव कल सुबह बसंतपुर थाना क्षेत्र के खोड़ी पाकर नहर के पास से बरामद किया गया था.

मृतक पीयूष कुमार भगवानपुर थाना क्षेत्र के मलमलिया गांव का रहने वाला था. पीयूष के पिता रविंद्र सिंह की 5 साल पहले मौत हो गई थी. वह हिमाचल प्रदेश पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था. वहां वो पढ़ाई के साथ-साथ टैटू बनाने का काम भी करता था. पीयूष की गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी.

भाई का कहना है कि 3 दिन पहले ही वो हिमाचल प्रदेश ले लौटा था. इस खुशी में वो सोमवार को दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था, तभी से वो गायब था. वहीं पुलिस ने इस हत्याकांड में मोबाइल लोकेशन के आधार पर 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. हिरासत में लिए गए आरोपी मृतक के गांव के ही दोस्त है.

इनपुट: अमित सिंह

