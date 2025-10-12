सोना नहीं, दारू! सीवान में धरती उगल रही अवैध शराब, भरोसा नहीं तो खुद देख लीजिए

Siwan News: सीवान में विधानसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. पुलिस वाहन जांच, नगदी और अवैध शराब को लेकर सतर्क हो चुकी है. इसी क्रम में चेकिंग के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद बरामद की है. चेकिंग के दौरान अर्धसैनिक बलों और पुलिस ने खेतों में दौड़ कर 3 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया. शराब खेतों में जमीन के अंदर छुपाई गई थी, जिसके बाद जवानों ने मिट्टी की खुदाई कर शराब को बाहर निकाला.

भारी मात्रा में शराब बरामद

सीवान के लकड़ी नवीगंज थाना की पुलिस ने थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार के नेतृत्व में भारी मात्रा में शराब बरामद किया है. इसके साथ ही 3 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र में की गई है, जहां खेतों में जमीन के अंदर शराब छुपाई गई थी. मिट्टी की खुदाई कर जवानों ने शराब बाहर निकाला. वहीं मौके से भाग रहे एक शराबी को अर्धसैनिक जवानों ने खेतों में दौड़कर धर दबोचा. इस कार्रवाई के बाद से अवैध शराब कारोबारियों और तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है.

शराबबंदी को हो चुके हैं 9 साल

बता दें कि बिहार में शराबबंदी हुए करीब 9 साल हो चुके हैं, लेकिन आए दिन शराब तस्करी से जुड़ी खबरें सामने आती रहती है. कानून होने के बावजूद, शराब की तस्करी अवैध तरीके से जारी है. इतना ही नहीं, अवैध शराब के धंधे में मिलावटी शराब की बिक्री भी शामिल है, जिससे कई लोगों की मौत होने की खबरें भी आती है. जिसे लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई करते रहती है. फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में हैं और लगातार जांच करने में जुटी हुई है.