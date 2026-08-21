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सिवान में प्राइवेट स्कूल बना अखाड़ा, क्लासरूम में छात्र की बेरहमी से पिटाई, आखिर कौन जिम्मेदार?

सिवान में प्राइवेट स्कूल जंग का अखाड़ा ब़न गया. क्लासरूम में छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी गई. पीड़ित पक्ष ने आरोपी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है.

Written ByAMIT SINGH Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 21, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:17 PM IST
सिवान में प्राइवेट स्कूल बना अखाड़ा, क्लासरूम में छात्र की बेरहमी से पिटाई, आखिर कौन जिम्मेदार?
Image Credit: सिवान में प्राइवेट स्कूल बना अखाड़ा, क्लासरूम में छात्र की बेरहमी से पिटाई (जी मीडिया)

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AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

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