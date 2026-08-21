/सिवान में प्राइवेट स्कूल बना अखाड़ा, क्लासरूम में छात्र की बेरहमी से पिटाई, आखिर कौन जिम्मेदार?

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सिवान से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. एक प्राइवेट स्कूल के क्लासरूम में एक छात्र की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में छात्रों का एक ग्रुप अपने ही एक क्लासमेट को पीटता हुआ दिख रहा है. वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार, जिस तरह से छात्र को घेरकर पीटा जा रहा है, उसने स्कूल मैनेजमेंट के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्लासरूम, जहां बच्चे की पढ़ाई और सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, हिंसा का अखाड़ा बन जाए, तो इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? इस वीडियो ने लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं.
छात्र की बुरी तरह पिटाई
यह वायरल वीडियो लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के मदारपुर-किशनपुरा में स्थित 'मदर डिवाइन स्कूल' का है. खबरों के अनुसार, स्कूल परिसर में मदारपुर और लखौरा गांवों के छात्रों के बीच झगड़ा हो गया. यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि लखौरा के छात्रों ने मदारपुर के एक छात्र की बुरी तरह पिटाई कर दी. इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने और मामले की गंभीरता को देखते हुए, लकड़ी नवीगंज की स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) सविता कुमारी ने घटनास्थल का दौरा किया और घटना की जांच शुरू कर दी है.
शिकायत दर्ज, कार्रवाई की मांग
इस बीच, पीड़ित पक्ष ने आरोपी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करा दी है और कार्रवाई की मांग की है. बता दें कि इस वायरल वीडियो ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्कूल प्रशासन को भनक तक लगे बिना कई छात्र क्लासरूम के अंदर एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई कैसे कर सकते थे? क्या क्लासरूम में कोई टीचर या जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था और अगर कोई मौजूद था, तो इतनी बेरहमी से की जा रही पिटाई को क्यों नहीं रोका गया?