/सिवान में प्राइवेट स्कूल बना अखाड़ा, क्लासरूम में छात्र की बेरहमी से पिटाई, आखिर कौन जिम्मेदार?

सिवान से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. एक प्राइवेट स्कूल के क्लासरूम में एक छात्र की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में छात्रों का एक ग्रुप अपने ही एक क्लासमेट को पीटता हुआ दिख रहा है. वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार, जिस तरह से छात्र को घेरकर पीटा जा रहा है, उसने स्कूल मैनेजमेंट के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्लासरूम, जहां बच्चे की पढ़ाई और सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, हिंसा का अखाड़ा बन जाए, तो इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? इस वीडियो ने लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं.